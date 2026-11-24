सर्दियों में रोज एक तय समय पर घर पर बीपी नापना और रीडिंग लिखकर रखना डॉक्टर के लिए मददगार होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Winter High Blood Pressure: सर्दी शुरू होते ही घर के बडे-बुजुर्ग अक्सर कहने लगते हैं कि बीपी ऊपर-नीचे हो रहा है। पहले इसे लोग मौसम का वहम मानकर टाल देते थे। लेकिन इसके पीछे ठोस कारण हैं। इसलिए जिन्हें पहले से हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें इस मौसम में खास ध्यान रखना चाहिए। मेयो क्लिनिक के मुताबिक सर्दियों में ब्लड प्रेशर आमतौर पर ज्यादा और गर्मियों में कम रहता है। वजह सीधी है। कम तापमान में रक्त वाहिकाएं कुछ समय के लिए सिकुड जाती हैं। जब नसें और धमनियां तंग हो जाती हैं, तो खून को आगे धकेलने के लिए दिल को ज्यादा जोर लगाना पडता है, और इसी से दबाव बढ जाता है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है हमें कौनसी सावधानियां बरतनी चाहिए।
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (AMA) ने अपनी रिपोर्ट में एक अध्ययन का जिक्र किया है। इसमें छह स्वास्थ्य संगठनों के 60,676 हाइपरटेंशन मरीजों के रिकॉर्ड देखे गए, जो 2018 से 2023 के बीच इलाज में थे। नतीजे ये रहे, गर्मियों की तुलना में सर्दियों में सिस्टोलिक (ऊपर वाला) बीपी 1.7 mm Hg तक बढा। अस्पताल या क्लिनिक की विजिट में बीपी नियंत्रण की दर करीब 5 प्रतिशत घट गई। इस अध्ययन में नियंत्रण का मतलब 140/90 mm Hg से कम रीडिंग था। लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि, यह अध्ययन अमेरिका का है, इसलिए भारत में आंकडे ठीक यही हों, यह जरूरी नहीं। फिर भी रुझान साफ है कि सर्दी में बीपी पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए।
हमारे यहां ज्यादातर लोग सुबह उठकर सीधे आंगन, छत या ठंडे बरामदे में निकल जाते हैं। शरीर दिन की गतिविधि के लिए वैसे ही तैयार हो रहा होता है और बीपी थोडा ऊपर जाता है। ऐसे में अचानक ठंडी हवा लगने से सिकुडी नसों पर और जोर पड सकता है। यह मेरा व्यावहारिक निष्कर्ष है, सीधे स्रोत का दावा नहीं, पर इसी वजह से डॉक्टर अक्सर सुबह के समय सावधानी की सलाह देते हैं। मेयो क्लिनिक यह भी बताता है कि मौसम में अचानक बदलाव, जैसे आंधी, नमी या हवा के दबाव में फेरबदल, भी बीपी पर असर डाल सकता है। यह असर 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा देखा जाता है। सर्दियों में हमारी आदतें भी बदलती हैं। वजन बढना, त्योहारों और शादियों में नमकीन खाना और ठंड की वजह से शारीरिक गतिविधि घट जाना भी बीपी बढाने के कारण हैं। गजक, पकौडे, अचार और घी वाली चीजें खाते हुए इनका ख्याल रखें।
AMA के अनुसार जांचे-परखे (validated) अपर-आर्म डिवाइस ही निदान और इलाज के लिए भरोसेमंद माने जाते हैं। कलाई वाली या बिना कफ वाली घडियों पर अकेले भरोसा न करें। रोज एक ही समय पर, पांच मिनट बैठकर आराम करने के बाद रीडिंग लें और डायरी में लिख लें। रीडिंग डॉक्टर को दिखाएं। मेयो क्लिनिक की सलाह है कि मौसम बदलने के साथ अपनी रीडिंग नोट करते रहें। रीडिंग में बदलाव दिखे तो डॉक्टर को बताएं, क्योंकि कई बार दवा की मात्रा या दवा ही बदलनी पड सकती है। दवा अपने मन से न बदलें। बीपी ठीक लगने लगे तब भी दवा खुद बंद या कम न करें। धीरे उठें और गर्म रहें। उठते ही कुछ पल बिस्तर के किनारे बैठें, फिर खडे हों। बाहर निकलने से पहले टोपी, मफलर और गर्म कपडे पहनें। नमक कम रखें और ठंड के बहाने सैर बंद न करें। घर के भीतर या धूप निकलने के बाद हल्की चहलकदमी भी फायदा देती है।
अगर बीपी बहुत ज्यादा आए और साथ में तेज सिरदर्द, सीने में दर्द, सांस फूलना, बोलने में दिक्कत, चेहरे का टेढा होना या अचानक कमजोरी महसूस हो, तो इंतजार न करें। फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचें।
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