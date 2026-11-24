हमारे यहां ज्यादातर लोग सुबह उठकर सीधे आंगन, छत या ठंडे बरामदे में निकल जाते हैं। शरीर दिन की गतिविधि के लिए वैसे ही तैयार हो रहा होता है और बीपी थोडा ऊपर जाता है। ऐसे में अचानक ठंडी हवा लगने से सिकुडी नसों पर और जोर पड सकता है। यह मेरा व्यावहारिक निष्कर्ष है, सीधे स्रोत का दावा नहीं, पर इसी वजह से डॉक्टर अक्सर सुबह के समय सावधानी की सलाह देते हैं। मेयो क्लिनिक यह भी बताता है कि मौसम में अचानक बदलाव, जैसे आंधी, नमी या हवा के दबाव में फेरबदल, भी बीपी पर असर डाल सकता है। यह असर 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा देखा जाता है। सर्दियों में हमारी आदतें भी बदलती हैं। वजन बढना, त्योहारों और शादियों में नमकीन खाना और ठंड की वजह से शारीरिक गतिविधि घट जाना भी बीपी बढाने के कारण हैं। गजक, पकौडे, अचार और घी वाली चीजें खाते हुए इनका ख्याल रखें।