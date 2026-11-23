अगर बार-बार शैंपू बदलने के बाद भी सिर में पपड़ी और खुजली लौट आती है, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से जांच कराना सही कदम है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Scalp Psoriasis Symptoms: मान लीजिए आपको सिर में खुजली शुरू हुई और आपने इसे रूसी मान लिया। पहले एंटी-डैंड्रफ शैंपू, फिर नींबू का रस, फिर दादी वाला तेल। तीन महीने बीते, पर रूसी की जगह कनपटी के पास मोटी, चांदी जैसी परतें जमने लगीं। कंघी करते समय खून की हल्की बूंदें दिखीं, और काले कपड़े पहनना तो जैसे छोड़ दिया। कई लोग इसी कहानी से गुजरते हैं। वजह अक्सर वही निकलती है, जिसे नाम से कम लोग जानते हैं, स्कैल्प सोरायसिस। लेकिन जरा सोचिए कि ऐसा किस कारण से होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक और डर्मनेट से जानते हैं इससे जुड़ी जरुरी बातें।
रूसी में आम तौर पर सफेद या पीले, हल्के झड़ने वाले कण होते हैं। डर्मनेट (DermNet) के अनुसार, इसकी एक वजह त्वचा पर पनपने वाला मैलासेज़िया नामक यीस्ट और तेल का बढ़ा हुआ स्तर मानी जाती है। सोरायसिस की बनावट अलग है। यह प्रतिरक्षा तंत्र की गड़बड़ी से होने वाला रोग है, जिसमें त्वचा की सतह पर लाल या गहरे रंग के, उभरे हुए और साफ किनारों वाले चकत्ते बनते हैं, जिन पर चांदी जैसी सफेद पपड़ी चढ़ी होती है। हल्के मामलों में यह रूसी जैसा ही दिख सकता है, इसीलिए गलतफहमी इतनी आम है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, सामान्य स्थिति में त्वचा की नई कोशिकाएं करीब 28 से 30 दिन में ऊपर आती हैं। सोरायसिस में गलत प्रतिरक्षा संकेतों के कारण यही काम तीन से चार दिन में हो जाता है। पुरानी कोशिकाओं को झड़ने का समय नहीं मिलता और वे जमा होकर मोटी परत बना देती हैं। यानी यह सिर की गंदगी या सफाई की कमी से पैदा हुई चीज नहीं है। यह छूने से भी नहीं फैलता।
विश्व स्तर पर करीब 2 प्रतिशत लोगों को सोरायसिस होता है, और उनमें से लगभग 80 प्रतिशत में सिर की त्वचा प्रभावित होती है। इसमें आनुवंशिकी, प्रतिरक्षा और पर्यावरण की मिली-जुली भूमिका मानी जाती है। कई चीजें फ्लेयर-अप को भड़का सकती हैं;
सिर की कई समस्याएं एक जैसी दिखती हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, और सिर का फंगल संक्रमण यानी टिनिया कैपिटिस। इनका इलाज अलग-अलग है। जैसे फंगल संक्रमण में अलग दवा चाहिए, और सोरायसिस में उसके उपाय काम नहीं करते। इसलिए अंदाजे से शैंपू और क्रीम बदलते रहना समय गंवाना है। जांच में डॉक्टर सिर देखकर और इतिहास पूछकर निदान करते हैं, और जरूरत पड़ने पर बायोप्सी भी की जा सकती है।
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