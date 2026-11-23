Scalp Psoriasis Symptoms: मान लीजिए आपको सिर में खुजली शुरू हुई और आपने इसे रूसी मान लिया। पहले एंटी-डैंड्रफ शैंपू, फिर नींबू का रस, फिर दादी वाला तेल। तीन महीने बीते, पर रूसी की जगह कनपटी के पास मोटी, चांदी जैसी परतें जमने लगीं। कंघी करते समय खून की हल्की बूंदें दिखीं, और काले कपड़े पहनना तो जैसे छोड़ दिया। कई लोग इसी कहानी से गुजरते हैं। वजह अक्सर वही निकलती है, जिसे नाम से कम लोग जानते हैं, स्कैल्प सोरायसिस। लेकिन जरा सोचिए कि ऐसा किस कारण से होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक और डर्मनेट से जानते हैं इससे जुड़ी जरुरी बातें।