पैर पर वजन पड़ने से एड़ी के किनारों पर उभरने वाली ये गांठें आमतौर पर हानिरहित होती हैं और बैठने या लेटने पर समतल हो जाती हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)
Piezogenic Papules Symptoms: सुबह बिस्तर से उठकर आप फर्श पर खड़े होते हैं और अचानक नजर पड़ती है कि एड़ी के किनारों पर छोटी-छोटी नरम गांठें उभर आई हैं। जैसे ही आप बैठते या लेटते हैं, वे गायब हो जाती हैं। ऐसे में मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में यह हानिरहित स्थिति होती है। चिकित्सा जगत इसे पीजोजेनिक पैपुल्स कहता है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इसके लक्षण क्या हैं?
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, त्वचा की गहरी परत के नीचे वसा यानी फैट की छोटी थैलियां होती हैं। पैर पर शरीर का वजन पड़ने से यह वसा दबाव के कारण त्वचा की डर्मिस परत की कमजोर जगहों से बाहर की ओर उभर आती है। इसी से वे नरम उभार बनते हैं। वजन हटते ही वसा अपनी जगह लौट जाती है और गांठें समतल हो जाती हैं। पीजोजेनिक शब्द का अर्थ ही है दबाव से पैदा होने वाला।
सच यह है कि इसका सटीक कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हां, कुछ स्थितियों में इसकी संभावना बढ़ जाती है;
डर्मनेट के अनुसार, अगर गांठों से दर्द नहीं होता, तो किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोगों को तो इनके बारे में तब पता चलता है जब कोई संयोग से देख ले। जब दर्द या चुभन होती है, तब डॉक्टर आमतौर पर सरल उपाय सुझाते हैं;
पीजोजेनिक पैपुल्स डराने वाले दिखते जरूर हैं, पर आमतौर पर शरीर की एक सामान्य बनावट भर हैं। सही जूते, संतुलित दिनचर्या और थोड़ी जानकारी ही अधिकतर लोगों के लिए काफी है। फिर भी, अगर मन में शंका हो तो जांच करा लेना सबसे समझदारी भरा कदम है।
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