Piezogenic Papules Symptoms: सुबह बिस्तर से उठकर आप फर्श पर खड़े होते हैं और अचानक नजर पड़ती है कि एड़ी के किनारों पर छोटी-छोटी नरम गांठें उभर आई हैं। जैसे ही आप बैठते या लेटते हैं, वे गायब हो जाती हैं। ऐसे में मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में यह हानिरहित स्थिति होती है। चिकित्सा जगत इसे पीजोजेनिक पैपुल्स कहता है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इसके लक्षण क्या हैं?