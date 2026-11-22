पिनवर्म एक छोटा, पतला, सफेद परजीवी कृमि है। इसका वैज्ञानिक नाम Enterobius vermicularis है और यह इंसान की आंतों में रहता है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC के अनुसार एक वयस्क पिनवर्म लगभग एक स्टेपल पिन जितना होता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार इसकी लंबाई करीब 6 से 13 मिलीमीटर होती है। एक बात राहत देने वाली है। यह संक्रमण आम है, इलाज योग्य है और इससे बचाव भी संभव है। इसका मतलब यह नहीं कि घर साफ़ नहीं है या बच्चे की देखभाल में कमी रही। छोटे बच्चे दिनभर खेलते हैं, हाथ मुंह में डालते हैं और स्कूल या क्रेच में दूसरे बच्चों के साथ रहते हैं। ऐसे में अंडे आसानी से फैल जाते हैं।