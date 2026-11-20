नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, हमारी कलाई के पीछे से गुजरने वाली कुछ टेंडन (कंडराएं) अंगूठे और कलाई को हिलाने में मदद करती हैं। अंगूठे को फैलाने वाली मांसपेशियों की टेंडन आगे जाकर कलाई को सीधा करने वाली मांसपेशियों की टेंडन के ऊपर से गुजरती हैं। इसी क्रॉसिंग वाली जगह पर बार-बार रगड़ होने से सूजन आ जाती है। इसे ही इंटरसेक्शन सिंड्रोम कहते हैं। यह दर्द आमतौर पर कलाई की हड्डी के पास नहीं, बल्कि उससे लगभग 4 से 8 सेंटीमीटर ऊपर, अंगूठे वाली साइड के अग्रबाहु (फोरआर्म) पर होता है। BMJ में छपे एक केस में 44 साल के एक व्यक्ति को तीन महीने तक यही दिक्कत रही। पहले दर्द सिर्फ टेनिस खेलते समय होता था। बाद में लिखने, टाइप करने और चाबी घुमाने में भी होने लगा।