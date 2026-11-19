हर बदबू मुंह की सफाई की कमी नहीं होती, कई बार वजह गले के टॉन्सिल में छिपी होती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Tonsil Stones Bad Breath Hindi: ब्रश दो बार, जीभ की सफाई रोज, माउथवॉश भी बदलकर देख लिया। फिर भी बात करते समय सामने वाला हल्का-सा पीछे हट जाता है, और आप समझ नहीं पाते कि गलती कहां है। ऊपर से गले में हर कुछ हफ्ते में खराश, और ऐसा लगना जैसे कुछ अटका हुआ है। बदबू की तकलीफ में सबसे भारी चीज अक्सर शर्म होती है। लोग इसके बारे में किसी से पूछते ही नहीं। अगर आप भी इस हालत में हैं, तो एक संभावना टॉन्सिल स्टोन की है। पर पूरी बात जाने बिना किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। आइए जानते हैं कि इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?
अमेरिकन फैमिली फिजिशियन के अनुसार, गले के पीछे दोनों तरफ टॉन्सिल होते हैं। इनकी सतह पर गहरी सलवटें होती हैं, जैसे स्पंज में छोटे गड्ढे। खाने के कण, मरी हुई कोशिकाएं और बैक्टीरिया इन सलवटों में जमा होकर सख्त हो सकते हैं। यही सफेद या पीले दाने टॉन्सिल स्टोन (टॉन्सिलोलिथ) कहलाते हैं। इनके बनने का सटीक कारण पूरी तरह पता नहीं है। माना जाता है कि बार-बार टॉन्सिल में सूजन होने से इनका संबंध हो सकता है। 5 मिलीमीटर से छोटे स्टोन आम हैं और बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता। बड़े स्टोन दुर्लभ होते हैं।
यह बात सबसे जरूरी है। ज्यादातर मामलों में बदबू मुंह की सफाई से जुड़ी होती है, जैसे जीभ पर जमी परत, दांतों में सड़न या मसूड़ों की बीमारी। इसके अलावा मुंह का सूखना, साइनस से गले में गिरने वाला कफ, एसिड रिफ्लक्स और कुछ दवाएं भी वजह बन सकती हैं। इसलिए खुद से यह टॉन्सिल स्टोन ही है मान लेना गलत हो सकता है। असली कारण डॉक्टर या दंत चिकित्सक की जांच से तय होता है।
स्टोन अकेले ज्यादातर खतरनाक नहीं होते। पर नीचे के लक्षण स्टोन से आगे की समस्या के हो सकते हैं, इसलिए जल्द जांच कराएं:
यह भी जान लें कि गला खराब होने के ज्यादातर मामले वायरल होते हैं, और वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक काम नहीं करती। बैक्टीरिया वाला संक्रमण (स्ट्रेप) पक्का होने पर ही डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं। इसलिए पुरानी बची हुई गोलियां या दुकान से बिना पर्चे के दवा न लें। स्ट्रेप संक्रमण की अनदेखी से बच्चों में रूमेटिक फीवर जैसी जटिलताएं हो सकती हैं, इसलिए बुखार के साथ बार-बार गला खराब होने पर जांच कराना समझदारी है।
टॉन्सिल की सतह पर गहरी सलवटें होती हैं। इनमें खाने के कण, मरी हुई कोशिकाएं और बैक्टीरिया जमा होकर धीरे-धीरे सख्त हो सकते हैं, और यही टॉन्सिल स्टोन बन जाता है। इसका सटीक कारण पूरी तरह पता नहीं है। माना जाता है कि बार-बार टॉन्सिल में सूजन होने से इसका संबंध हो सकता है।
ज्यादातर मामलों में इसे जबरदस्ती निकालने की जरूरत नहीं होती। दिन में दो बार ब्रश करें, जीभ साफ करें और गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करें। कई बार छोटा स्टोन इसी से खिसककर अपने आप निकल जाता है। टूथपिक, नाखून या किसी नुकीली चीज से कुरेदना सुरक्षित नहीं है।
इसकी कोई तय अवधि नहीं है। छोटे स्टोन कई बार कुछ दिनों में अपने आप निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोगों में ये बार-बार बनते रहते हैं। देखभाल से बदबू और असहजता में राहत मिल सकती है, पर दोबारा बनने की संभावना रहती है।
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