Tonsil Stones Bad Breath Hindi: ब्रश दो बार, जीभ की सफाई रोज, माउथवॉश भी बदलकर देख लिया। फिर भी बात करते समय सामने वाला हल्का-सा पीछे हट जाता है, और आप समझ नहीं पाते कि गलती कहां है। ऊपर से गले में हर कुछ हफ्ते में खराश, और ऐसा लगना जैसे कुछ अटका हुआ है। बदबू की तकलीफ में सबसे भारी चीज अक्सर शर्म होती है। लोग इसके बारे में किसी से पूछते ही नहीं। अगर आप भी इस हालत में हैं, तो एक संभावना टॉन्सिल स्टोन की है। पर पूरी बात जाने बिना किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। आइए जानते हैं कि इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?