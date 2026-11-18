Haglund’s deformity Symptoms: नया जूता खरीदा, दो-तीन दिन एड़ी के पीछे छाला पड़ा, और हमने मान लिया कि जूता अपने आप ढीला हो जाएगा। ज्यादातर मामलों में यही होता भी है। लेकिन अगर जूता बदलने के बाद भी एड़ी के पीछे दर्द रहे और वहां एक कठोर उभार दिखे, तो मामला जूते से आगे का हो सकता है। इसका एक नाम है हैगलंड डिफॉर्मिटी। यह एड़ी की हड्डी के पिछले हिस्से पर बना हड्डी का उभार है, ठीक वहां जहां अकिलीज टेंडन जुड़ता है। इसे आप त्वचा के ऊपर से देख और छू सकते हैं। विदेशों में इसे पंप बंप भी कहते हैं, क्योंकि पीछे से कसे हुए हील वाले जूते पहनने वाली महिलाओं में यह ज्यादा देखा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषों को नहीं होता। आइए एडवांस्ड फुट एंड एंकल मेडिसिन एंड सर्जरी और क्लीवलैंड क्लिनिक के आधार पर समझते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इसके लक्षण व बचाव के क्या उपाय हैं?