घुटना मोड़ते या सीढ़ियां चढ़ते समय बार-बार अटकन और दर्द महसूस हो, तो इसे अनदेखा न करें- प्रतिकमात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)
Plica Syndrome Symptoms: सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटने में हल्की-सी खट की आवाज आती है, या देर तक बैठने के बाद उठते समय लगता है कि अंदर कुछ फंस गया है। ऐसे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उम्र का असर है, थोड़ा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कई बार वही होता भी है। लेकिन अगर यह परेशानी बार-बार लौट आए, तो उसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। घुटने के दर्द की कई वजहें होती हैं, और उनमें से एक है प्लाइका सिंड्रोम। नाम कम सुना हुआ है, इसलिए इसकी पहचान अक्सर देर से होती है। आइए इसे समझते हैं।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, हमारे घुटने के जोड़ के अंदर एक पतली, चिकनी परत होती है, जिसे सायनोवियल झिल्ली कहते हैं। यह जोड़ को सुरक्षित रखती है और उसे चिकना बनाए रखती है। इसी झिल्ली में कुछ तहें, यानी फोल्ड्स, होती हैं। इन्हीं को प्लाइका कहा जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार ज्यादातर लोगों के हर घुटने में ऐसी चार तहें होती हैं। यह शरीर की बनावट का सामान्य हिस्सा है, कोई बीमारी नहीं। ज्यादातर लोगों को पूरी जिंदगी पता भी नहीं चलता कि उनके घुटने में ऐसा कुछ है। दिक्कत तब शुरू होती है जब इनमें से कोई तह, खासकर घुटने के अंदरूनी (मीडियल) हिस्से की, चिढ़ जाती है, सूज जाती है और मोटी पड़ने लगती है। तब घुटना मुड़ने-खुलने पर वह हड्डी से रगड़ खाने लगती है। इसी स्थिति को प्लाइका सिंड्रोम या मीडियल प्लाइका सिंड्रोम कहते हैं।
सबके लक्षण एक जैसे नहीं होते, लेकिन आमतौर पर ये चीजें देखने को मिलती हैं;
लोग अक्सर इन दोनों में उलझ जाते हैं। मेनिस्कस घुटने के अंदर की गद्दी जैसी उपास्थि (कार्टिलेज) है, और उसके फटने पर भी दर्द, सूजन और अटकन होती है। मोटे तौर पर फर्क यह है कि मेनिस्कस की चोट में आमतौर पर जोड़ की रेखा (जॉइंट लाइन) पर दर्द और छूने पर टीस होती है, जबकि प्लाइका सिंड्रोम में दर्द अक्सर उस रेखा के ऊपर महसूस होता है। लेकिन यह कोई पक्का नियम नहीं है। घर बैठे खुद अंदाजा लगाना सही नहीं, असली फर्क डॉक्टर की जांच से ही तय होता है।
कई विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक करीब 10 प्रतिशत लोगों को जिंदगी में कभी न कभी यह समस्या हो सकती है। इसके लक्षण घुटने की दूसरी समस्याओं से मिलते हैं, इसलिए माना जाता है कि बहुत से मामलों में इसकी पहचान ही नहीं हो पाती। यह एक अनुमान है, पक्का आंकड़ा नहीं।
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