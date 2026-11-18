नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, हमारे घुटने के जोड़ के अंदर एक पतली, चिकनी परत होती है, जिसे सायनोवियल झिल्ली कहते हैं। यह जोड़ को सुरक्षित रखती है और उसे चिकना बनाए रखती है। इसी झिल्ली में कुछ तहें, यानी फोल्ड्स, होती हैं। इन्हीं को प्लाइका कहा जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार ज्यादातर लोगों के हर घुटने में ऐसी चार तहें होती हैं। यह शरीर की बनावट का सामान्य हिस्सा है, कोई बीमारी नहीं। ज्यादातर लोगों को पूरी जिंदगी पता भी नहीं चलता कि उनके घुटने में ऐसा कुछ है। दिक्कत तब शुरू होती है जब इनमें से कोई तह, खासकर घुटने के अंदरूनी (मीडियल) हिस्से की, चिढ़ जाती है, सूज जाती है और मोटी पड़ने लगती है। तब घुटना मुड़ने-खुलने पर वह हड्डी से रगड़ खाने लगती है। इसी स्थिति को प्लाइका सिंड्रोम या मीडियल प्लाइका सिंड्रोम कहते हैं।