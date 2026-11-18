क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, इसमें परेशानी खासतौर पर सांस अंदर लेते समय महसूस होती है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसका गला अचानक बंद हो गया है। AAAAI के अनुसार, अस्थमा और VCD में मुख्य अंतर यह है कि अस्थमा में फेफड़ों तक हवा पहुंचाने वाली सांस की नलियां सिकुड़ती हैं, जबकि VCD में गले के स्वर-रज्जु ठीक से नहीं खुलते। VCD सीधे तौर पर एलर्जी या इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया से शुरू नहीं होता। हालांकि, कुछ लोगों में अस्थमा और VCD दोनों समस्याएं एक साथ हो सकती हैं। दोनों का इलाज भी अलग-अलग होता है। इसलिए सही पहचान जरूरी है। इसके साथ ये लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं: