Achenbach Syndrome: सुबह आप कपड़े निचोड़ रही थीं या झाड़ू लगा रही थीं। कुछ देर बाद उंगली में तेज दर्द उठा, फिर वह सूजने लगी और रंग नीला-बैंगनी हो गया। न दरवाजे में उंगली दबी, न कोई चोट याद आती है। ऐसे में घबराहट होना स्वाभाविक है। कई बार इसके पीछे एचेनबैक सिंड्रोम (Achenbach syndrome) होता है। इसे पैरॉक्सिजमल फिंगर हेमेटोमा या पेनफुल ब्लू फिंगर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं और इसके अन्य लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं?