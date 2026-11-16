मुंह के आसपास बार-बार निकल रहे हैं छोटे दाने? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कहीं Perioral Dermatitis तो नहीं

मुंह के आसपास बार-बार निकलने वाले छोटे दाने कई बार मुंहासे समझ लिए जाते हैं, लेकिन यह Perioral Dermatitis भी हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Perioral Dermatitis Hindi: सुबह आईने में देखा तो होंठ के आसपास कुछ छोटे लाल दाने नजर आए। सोचा मुंहासे होंगे, कोई पुरानी क्रीम लगाई, लेकिन दाने घटने के बजाय बढ़ते गए और ऊपर से जलन भी होने लगी। अगर यह कहानी आपको अपनी लगती है, तो हो सकता है कि मामला साधारण मुंहासों का न होकर Perioral Dermatitis का हो। यह त्वचा की एक आम समस्या है, जिसमें मुंह, नाक या आंखों के आसपास छोटे दाने और लालिमा उभर आती है। खास बात यह है कि इसे अक्सर मुंहासा समझकर गलत क्रीम लगा ली जाती है और परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए इसे समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इसके बारे में जरुरी बातें।
डर्मनेट के अनुसार, इस समस्या में मुंह के चारों ओर छोटे-छोटे लाल दाने उभरते हैं। कई बार इनमें पानी या मवाद जैसा तरल भी दिखता है, और आसपास की त्वचा सूखी व पपड़ीदार हो जाती है। इसके मुख्य लक्षण निम्न हैं;
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, पेरिओरल डर्माटाइटिस का सटीक कारण आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, पर सबसे ज्यादा जुड़ाव स्टेरॉयड के इस्तेमाल से देखा गया है। चाहे वह त्वचा पर लगने वाली क्रीम हो, नाक का स्प्रे हो या दमे का इनहेलर। हमारे यहां कई बार रंगत निखारने या दाग-धब्बे हटाने के नाम पर बिना पर्ची मिलने वाली कुछ क्रीमों में भी स्टेरॉयड होता है, इसलिए इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से पूछना समझदारी है।
मुंहासों में ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स दिखते हैं, जबकि इस समस्या में आमतौर पर ऐसे दाने नहीं होते। दानों के साथ जलन और सूखापन ज्यादा हो, तो शक और गहरा होता है। रोसेशिया से भी इसका मिलना-जुलना है, और कुछ मामलों में बार-बार लौटने पर यह रोसेशिया का रूप ले सकती है। घर बैठे पक्का फैसला करना मुश्किल है। ज्यादातर मामलों में डॉक्टर त्वचा देखकर ही पहचान कर लेते हैं, और जरूरत पड़ने पर ही जांच कराते हैं।
इलाज की शुरुआत आमतौर पर उन चीजों को हटाने से होती है, जो समस्या बढ़ा रही हों, जैसे फेस क्रीम, मेकअप और स्टेरॉयड वाली क्रीम। तब तक चेहरा सादे गुनगुने पानी से धोने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे, स्टेरॉयड बंद करने पर शुरुआत में दाने कुछ बढ़ सकते हैं, इसलिए इसे डॉक्टर की देखरेख में ही बंद करें। दमे का इनहेलर या नाक का स्प्रे डॉक्टर से पूछे बिना न छोड़ें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर एंटीबायोटिक क्रीम या दवा देते हैं। कोर्स आमतौर पर 4 से 8 हफ्ते चलता है, और बीच में छोड़ने पर दाने लौट सकते हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों में दवा का चुनाव खास सावधानी मांगता है, इसलिए खुद कुछ न आजमाएं।
Perioral Dermatitis डरने वाली बीमारी नहीं है, पर लापरवाही और घरेलू प्रयोग इसे लंबा खींच सकते हैं। सही इलाज से ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, हालांकि कुछ में यह दोबारा लौट सकती है। इसलिए मुंह के आसपास दाने बार-बार निकलें, तो क्रीम बदलने की जल्दबाजी करने के बजाय त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें।
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