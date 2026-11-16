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मुंह के आसपास बार-बार निकल रहे हैं छोटे दाने? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कहीं Perioral Dermatitis तो नहीं

Perioral Dermatitis में मुंह के आसपास लाल दाने, जलन और सूखापन दिखते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक और डर्मनेट से जानिए स्टेरॉयड क्रीम समेत कारण, सही इलाज और बचाव के उपाय, और कब डॉक्टर से मिलें।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 16 Nov 2026, 8:22 AM IST

Perioral Dermatitis में मुंह के आसपास निकले छोटे लाल दाने

मुंह के आसपास बार-बार निकलने वाले छोटे दाने कई बार मुंहासे समझ लिए जाते हैं, लेकिन यह Perioral Dermatitis भी हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Perioral Dermatitis Hindi: सुबह आईने में देखा तो होंठ के आसपास कुछ छोटे लाल दाने नजर आए। सोचा मुंहासे होंगे, कोई पुरानी क्रीम लगाई, लेकिन दाने घटने के बजाय बढ़ते गए और ऊपर से जलन भी होने लगी। अगर यह कहानी आपको अपनी लगती है, तो हो सकता है कि मामला साधारण मुंहासों का न होकर Perioral Dermatitis का हो। यह त्वचा की एक आम समस्या है, जिसमें मुंह, नाक या आंखों के आसपास छोटे दाने और लालिमा उभर आती है। खास बात यह है कि इसे अक्सर मुंहासा समझकर गलत क्रीम लगा ली जाती है और परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए इसे समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इसके बारे में जरुरी बातें।

Perioral Dermatitis क्या है और कैसे पहचानें इसके लक्षण

डर्मनेट के अनुसार, इस समस्या में मुंह के चारों ओर छोटे-छोटे लाल दाने उभरते हैं। कई बार इनमें पानी या मवाद जैसा तरल भी दिखता है, और आसपास की त्वचा सूखी व पपड़ीदार हो जाती है। इसके मुख्य लक्षण निम्न हैं;

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  • मुंह के आसपास लाल या त्वचा के रंग के छोटे दाने।
  • जलन, खिंचाव या हल्की खुजली
  • सूखी और परतदार त्वचा।
  • कुछ लोगों में नाक और आंखों के आसपास भी दाने।

स्टेरॉयड क्रीम से टूथपेस्ट तक, जानिए इसके पीछे के कारण

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, पेरिओरल डर्माटाइटिस का सटीक कारण आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, पर सबसे ज्यादा जुड़ाव स्टेरॉयड के इस्तेमाल से देखा गया है। चाहे वह त्वचा पर लगने वाली क्रीम हो, नाक का स्प्रे हो या दमे का इनहेलर। हमारे यहां कई बार रंगत निखारने या दाग-धब्बे हटाने के नाम पर बिना पर्ची मिलने वाली कुछ क्रीमों में भी स्टेरॉयड होता है, इसलिए इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से पूछना समझदारी है।

इन वजहों से भी जोखिम बढ़ सकता है;

  • भारी, चिकनाई वाली फेस क्रीम और ज्यादा मेकअप।
  • कुछ मामलों में टूथपेस्ट या डेंटल फिलिंग से जुड़ी परेशानी।
  • हार्मोन में बदलाव, जैसे गर्भावस्था या गर्भनिरोधक गोलियां।
  • तेज धूप, गर्मी और हवा, जो दानों को बिगाड़ सकती हैं।
  • 20 से 45 साल की महिलाओं में ज्यादा दिखती है, पर बच्चे और पुरुष भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।

मुंहासे या रोसेशिया तो नहीं, कैसे करें सही फर्क

मुंहासों में ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स दिखते हैं, जबकि इस समस्या में आमतौर पर ऐसे दाने नहीं होते। दानों के साथ जलन और सूखापन ज्यादा हो, तो शक और गहरा होता है। रोसेशिया से भी इसका मिलना-जुलना है, और कुछ मामलों में बार-बार लौटने पर यह रोसेशिया का रूप ले सकती है। घर बैठे पक्का फैसला करना मुश्किल है। ज्यादातर मामलों में डॉक्टर त्वचा देखकर ही पहचान कर लेते हैं, और जरूरत पड़ने पर ही जांच कराते हैं।

इलाज और देखभाल में क्या करें और क्या न करें

इलाज की शुरुआत आमतौर पर उन चीजों को हटाने से होती है, जो समस्या बढ़ा रही हों, जैसे फेस क्रीम, मेकअप और स्टेरॉयड वाली क्रीम। तब तक चेहरा सादे गुनगुने पानी से धोने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे, स्टेरॉयड बंद करने पर शुरुआत में दाने कुछ बढ़ सकते हैं, इसलिए इसे डॉक्टर की देखरेख में ही बंद करें। दमे का इनहेलर या नाक का स्प्रे डॉक्टर से पूछे बिना न छोड़ें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर एंटीबायोटिक क्रीम या दवा देते हैं। कोर्स आमतौर पर 4 से 8 हफ्ते चलता है, और बीच में छोड़ने पर दाने लौट सकते हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों में दवा का चुनाव खास सावधानी मांगता है, इसलिए खुद कुछ न आजमाएं।

क्या करें;

  • सिर्फ डॉक्टर की बताई चीजें ही चेहरे पर लगाएं।
  • धूप, गर्मी और तेज हवा से बचाव रखें।

क्या न करें;

  • बिना सलाह स्टेरॉयड या कोई नई क्रीम लगाना।
  • दानों को फोड़ना या खुरचना।
  • एक साथ कई चीजें आजमाना।

Perioral Dermatitis डरने वाली बीमारी नहीं है, पर लापरवाही और घरेलू प्रयोग इसे लंबा खींच सकते हैं। सही इलाज से ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, हालांकि कुछ में यह दोबारा लौट सकती है। इसलिए मुंह के आसपास दाने बार-बार निकलें, तो क्रीम बदलने की जल्दबाजी करने के बजाय त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
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