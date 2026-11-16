मुंह के आसपास बार-बार निकल रहे हैं छोटे दाने? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कहीं Perioral Dermatitis तो नहीं

इलाज की शुरुआत आमतौर पर उन चीजों को हटाने से होती है, जो समस्या बढ़ा रही हों, जैसे फेस क्रीम, मेकअप और स्टेरॉयड वाली क्रीम। तब तक चेहरा सादे गुनगुने पानी से धोने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे, स्टेरॉयड बंद करने पर शुरुआत में दाने कुछ बढ़ सकते हैं, इसलिए इसे डॉक्टर की देखरेख में ही बंद करें। दमे का इनहेलर या नाक का स्प्रे डॉक्टर से पूछे बिना न छोड़ें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर एंटीबायोटिक क्रीम या दवा देते हैं। कोर्स आमतौर पर 4 से 8 हफ्ते चलता है, और बीच में छोड़ने पर दाने लौट सकते हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों में दवा का चुनाव खास सावधानी मांगता है, इसलिए खुद कुछ न आजमाएं।