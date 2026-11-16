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बिना दाने के हाथों में तेज खुजली होती है, डर्मनेट से जानें Brachioradial Pruritus के कारण और लक्षण

Brachioradial Pruritus Cause: बांह में बिना दाने की खुजली? डर्मनेट (DermNet), JAAD और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए ब्रैकियोरेडियल प्रुरिटस के कारण, लक्षण, जांच और साथ ही कब डॉक्टर को दिखाएं।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 16 Nov 2026, 7:00 AM IST

महिला अपनी बांह के बाहरी हिस्से को खुजलाते हुए, बिना दाने की खुजली का संकेत

ब्रैकियोरेडियल प्रुरिटस में बांह पर दाने नहीं दिखते, फिर भी खुजली, जलन या झनझनाहट हो सकती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (source- freepik)

Brachioradial Pruritus Symptoms: सोचिए कैसा हो अगर रात में आपकी कलाइयों से कोहनी के बीच खुजली शुरू हो जाती है। देखने में त्वचा बिल्कुल सामान्य है, न दाने, न लालिमा। फिर भी रात को नींद खुल जाती है, और खुजलाते-खुजलाते बांह पर खरोंच और काले धब्बे बन जाते हैं। वे कभी मॉइस्चराइजर बदलते हैं, कभी साबुन, पर बात नहीं बनती। ऐसे कई लोग हैं जो इसी उलझन में रहते हैं। इस परेशानी का एक चिकित्सकीय नाम है, ब्रैकियोरेडियल प्रुरिटस (Brachioradial Pruritus)। आइए समझते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है? इसके पीछे क्या-क्या कारण जिम्मेदार हैं?

ब्रैकियोरेडियल प्रुरिटस क्या है?

डर्मनेट (DermNet) के अनुसार, यह नसों से जुड़ी एक समस्या है, जिसमें बांह के बाहरी हिस्से में खुजली, चुभन, जलन या झनझनाहट होती है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार यह न कोई रैश है और न संक्रामक, यानी किसी से फैलता नहीं। नाम में ब्रैकियोरेडियलिस बांह की उस मांसपेशी का नाम है जो कोहनी मोड़ने में मदद करती है, और प्रुरिटस का मतलब खुजली है। यह एक स्थानीय न्यूरोपैथिक खुजली है, यानी वह खुजली जिसकी जड़ त्वचा की बजाय नसों में होती है। Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) में छपे एक छोटे अध्ययन (8 मरीजों की श्रृंखला) में यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में यह खुजली बांह तक सीमित न रहकर पूरे शरीर में फैल सकती है। इसका मतलब यह है कि इसे बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज करना ठीक नहीं।

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किन अंगों में महसूस होता है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, निम्न अंगों में इस प्रकार की खुजली ज्यादा देखने को मिलती हैं;

  • कोहनी और कलाई के बीच बांह का बाहरी हिस्सा।
  • ऊपरी बांह, कंधे, गर्दन, पीठ या छाती तक।
  • करीब 75% मामलों में दोनों बांहें प्रभावित होती हैं, पर एक बांह में भी हो सकता है।
  • खुजली के साथ जलन, चुभन, झनझनाहट या कभी-कभी दर्द।

क्या वजह हो सकती है?

सच यह है कि इसका एक तय कारण अभी पक्का नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे एक से ज्यादा वजहें मिलकर काम कर सकती हैं। दो प्रमुख सिद्धांत हैं;

  • धूप (UV किरणों) का असर।
  • गर्दन की रीढ़ की दिक्कत।

किन लोगों को खतरा ज्यादा?

  • क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह करीब तीन गुना ज्यादा देखा गया है।
  • हल्की त्वचा वाले लोग।
  • जैसे साइकिल चलाने वाले, पैदल घूमने वाले या जिन्हें पहले बार-बार सनबर्न हुआ हो।

ब्रैकियोरेडियल प्रुरिटस की पहचान कैसे होती है?

इसकी पहचान मुख्य रूप से डॉक्टर के सवालों और जांच से होती है। डॉक्टर आपके लक्षण, जीवनशैली और धूप में रहने की आदत पूछते हैं, और देखते हैं कि बांह पर कोई रैश तो नहीं। एक आसान संकेत आइस पैक टेस्ट है। प्रभावित जगह पर बर्फ की पैक रखने से खुजली तुरंत रुक जाए और हटाते ही लौट आए, तो इस बीमारी का शक मजबूत होता है। गर्दन की जांच (एक्स-रे या एमआरआई) तभी जरूरी होती है जब नसों से जुड़े और लक्षण हों, जैसे सुन्नपन या कमजोरी, या जब मौसम का कोई पैटर्न न दिखे। ज्यादातर मामलों में शुरुआती सलाह फैमिली डॉक्टर या त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिल जाती है। मामला उलझा हुआ हो तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा जा सकता है।

कब जल्दी डॉक्टर को दिखाएं?

  • खुजली कई हफ्तों से बनी हुई हो और घरेलू उपायों से आराम न मिले।
  • त्वचा पर घाव, मोटापन, गहरे या सफेद धब्बे बनने लगें।
  • खुजली के साथ गर्दन या बांह में तेज दर्द, सुन्नपन या कमजोरी हो।
  • खुजली मौसम से जुड़ी न हो और पूरे साल बनी रहे।
  • बिना कारण वजन घटना, बुखार या दूसरे नए लक्षण साथ में हों।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
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