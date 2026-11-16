बिना दाने के हाथों में तेज खुजली होती है, डर्मनेट से जानें Brachioradial Pruritus के कारण और लक्षण

डर्मनेट (DermNet) के अनुसार, यह नसों से जुड़ी एक समस्या है, जिसमें बांह के बाहरी हिस्से में खुजली, चुभन, जलन या झनझनाहट होती है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार यह न कोई रैश है और न संक्रामक, यानी किसी से फैलता नहीं। नाम में ब्रैकियोरेडियलिस बांह की उस मांसपेशी का नाम है जो कोहनी मोड़ने में मदद करती है, और प्रुरिटस का मतलब खुजली है। यह एक स्थानीय न्यूरोपैथिक खुजली है, यानी वह खुजली जिसकी जड़ त्वचा की बजाय नसों में होती है। Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) में छपे एक छोटे अध्ययन (8 मरीजों की श्रृंखला) में यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में यह खुजली बांह तक सीमित न रहकर पूरे शरीर में फैल सकती है। इसका मतलब यह है कि इसे बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज करना ठीक नहीं।