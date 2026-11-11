AQI Exercise: खराब AQI में एक्सरसाइज करना कितना सुरक्षित है? अमेरिकन लंग आर्गेनाईजेशन से जानें किन लोगों को बाहर वर्कआउट से बचना चाहिए

जहरीले स्मॉग और खराब AQI के दिनों में बाहर वर्कआउट करने से बचें और घर के अंदर ही सुरक्षित रहें- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
AQI Exercise: दिवाली के आस-पास के दिन और सर्दियों की शुरुआत होते ही उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे और जहरीले धुएं (स्मॉग) की एक मोटी चादर छा जाती है। हवा इतनी गंदी हो जाती है कि ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो लोग फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक हैं या रोज सुबह वॉक पर जाते हैं, उनके मन में यही सवाल रहता है कि क्या इस जहरीली हवा में एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं? इस बात को हल्के में बिल्कुल न लें। यह सीधे-सीधे आपके फेफड़ों से खिलवाड़ करने जैसा है। आइए समझते हैं कि इस खतरनाक प्रदूषण के बीच अपनी सेहत और फेफड़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाए।
अमेरिकन लंग आर्गेनाईजेशन के मुताबिक, जब आप एक्सरसाइज या हैवी वर्कआउट करते हैं, तो आपका शरीर ज्यादा ऑक्सीजन की मांग करता है। सामान्य दिनों में इंसान एक मिनट में लगभग 6 से 8 लीटर हवा सांस के जरिए अंदर लेता है, लेकिन वर्कआउट के दौरान यह मात्रा बढ़कर 40 से 100 लीटर तक पहुंच जाती है। अब जरा सोचिए, जब बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200, 300 या 400 पार कर चुका हो, तब अगर आप बाहर दौड़ रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो आप सांस के जरिए सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि भारी मात्रा में पीएम 2.5 (PM 2.5), ओजोन और टॉक्सिक गैसें सीधे अपने फेफड़ों के गहरे हिस्सों तक खींच रहे होते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका की Environmental Protection Agency (EPA) के अनुसार, खराब AQI में बाहर एक्सरसाइज करना सुरक्षित नहीं है। वर्कआउट के दौरान हम नाक के बजाय मुंह से सांस लेने लगते हैं, जिससे हवा को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने वाला नाक का मैकेनिज्म बायपास हो जाता है और यह जहरीला धुआं सीधे ब्रोंकियोल्स तक पहुंचकर फेफड़ों में सूजन, खांसी, गले में खराश और सांस फूलने जैसी गंभीर दिक्कतें पैदा कर देता है।
वैसे तो खराब हवा हर इंसान के शरीर पर असर डालती है, लेकिन कुछ संवेदनशील समूहों (Sensitive Groups) के लिए बाहर निकलकर पसीना बहाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है;
अगर आप सोच रहे हैं कि सुबह-सुबह की ठंडी ताजी हवा में टहलना सेहत के लिए फायदेमंद है, तो स्मॉग के दिनों में यह धारणा पूरी तरह गलत साबित होती है। सर्दियों की सुबह तापमान कम होने की वजह से 'थर्मल इनवर्जन' (Thermal Inversion) नाम की स्थिति बनती है। इसमें हवा के ठंडे कण जमीन के पास रुक जाते हैं और गाड़ियों का धुआं व धूल नीचे ही जमा रह जाती है। इसलिए सुबह 5 से 8 बजे के बीच हवा सबसे ज्यादा जहरीली होती है।
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