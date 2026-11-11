AQI Exercise: खराब AQI में एक्सरसाइज करना कितना सुरक्षित है? अमेरिकन लंग आर्गेनाईजेशन से जानें किन लोगों को बाहर वर्कआउट से बचना चाहिए

AQI Exercise: दिवाली के आस-पास के दिन और सर्दियों की शुरुआत होते ही उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे और जहरीले धुएं (स्मॉग) की एक मोटी चादर छा जाती है। हवा इतनी गंदी हो जाती है कि ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो लोग फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक हैं या रोज सुबह वॉक पर जाते हैं, उनके मन में यही सवाल रहता है कि क्या इस जहरीली हवा में एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं? इस बात को हल्के में बिल्कुल न लें। यह सीधे-सीधे आपके फेफड़ों से खिलवाड़ करने जैसा है। आइए समझते हैं कि इस खतरनाक प्रदूषण के बीच अपनी सेहत और फेफड़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाए।