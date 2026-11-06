Festive Weight Control: दिवाली और त्योहारों में वजन बढ़ने से कैसे बचें? हार्वर्ड न्यूट्रिशन सोर्स से जानें हेल्दी प्लेट और स्मार्ट स्नैक्स चॉइस

इस मौसम में हमारा पूरा लाइफस्टाइल उलट-पलट हो जाता है। इसके पीछे दो ही मुख्य कारण हैं एक तो ज्यादा कैलोरी लेना और दूसरा, शारीरिक गतिविधि बिलकुल कम कर देना। बाजार की चमकदार मिठाइयां, मैदे से बनी कचौड़ियां, समोसे और नमकीन इन सब में रिफाइंड शुगर, खराब फैट (Trans Fat) और मैदे की भरमार होती है। थोड़ा सा भी खाया नहीं कि शरीर में सैकड़ों कैलोरी सीधे स्टोर हो जाती है। मेहमान आ रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं, रात-रात भर जागना हो रहा है इस चक्कर में जिम जाना या सुबह की वॉक तो भूल ही जाओ! जब शरीर मेहनत करना बंद कर देता है और अंदर जंक जाता रहता है, तो वो चर्बी में बदलने लगता है। जब आप लगातार उल्टा-सीधा और मीठा खाते हैं, तो शरीर में ब्लड शुगर एकदम से ऊपर-नीचे होता है। इससे बार-बार भूख लगती है और अजीब सी सुस्ती छाई रहती है।