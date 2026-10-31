Adulterated Mithai: दिवाली पर असली और नकली मिठाई की पहचान कैसे करें, जानें सेहत के खतरे और शिकायत का तरीका

Adulterated Mithai: दीपावली का पावन त्योहार आते ही हमारे घरों में खुशियों, दीयों और रोशनी के साथ-साथ तरह-तरह की मिठाइयों की महक घुलने लगती है। बिना मिठाई के तो इस त्योहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जरा सोचिए, जिस खुशी से आप अपने परिवार और मेहमानों को मावा, बर्फी या रसगुल्ला खिला रहे हैं, क्या वह सेहत के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है? त्योहारों के इस सीजन में बाजार की मांग अचानक इतनी बढ़ जाती है कि मुनाफाखोर मुनाफा कमाने के चक्कर में मिठाइयों और डेयरी उत्पादों में धड़ल्ले से मिलावट करने लगते हैं। आइए जानते हैं कि त्योहारों के समय यह मिलावट क्यों बढ़ती है, असली और नकली की पहचान कैसे करें और अगर कोई मिलावट मिले तो कहां शिकायत दर्ज कराएं।