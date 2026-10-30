Pins and Needles Sensation: थोड़ी देर बैठकर उठते ही पैरों में चींटियां चलने का एहसास किस कारण से होता है, हेल्थलाइन से जानें बचाव के उपाय

क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार, जब आप देर तक एक ही स्थिति में बैठते हैं, तो आपके शरीर का वजन उस हिस्से की नसों (Nerves) और रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) पर दबाव डालता है। इस दबाव के कारण पैरों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व ले जाने वाला ब्लड सर्कुलेशन और नसों के जरिए दिमाग तक सिग्नल भेजने की प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित हो जाती है। इसे तकनीकी भाषा में ऑबडोर्मिशन (Obdormition) कहा जाता है। जैसे ही आप अपनी पोजीशन बदलते हैं और दबाव हटता है, नदियां जैसे अचानक दोबारा बहने लगती हैं ठीक वैसे ही नसें फिर से सक्रिय हो जाती हैं। इसी अचानक बहाव और तंत्रिका तंत्र के दोबारा एक्टिव होने की प्रक्रिया को हम झनझनाहट या 'चींटियां चलने' के रूप में महसूस करते हैं।