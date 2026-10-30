Body Odor After Shower: नहाने के बाद भी शरीर से अजीब गंध आती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, मेयो क्लिनिक से जानें

Body Odor After Shower: रोज अच्छे से नहाना, महंगे साबुन और डियोड्रेंट का इस्तेमाल करना इसके बावजूद अगर कुछ ही घंटों में शरीर से अजीब सी महक या खट्टी गंध आने लगे, तो यह किसी झुंझलाहट से कम नहीं है। कई लोग इसे महज पसीने की समस्या मानकर टाल देते हैं, लेकिन पसीना खुद बदबूदार नहीं होता। असली खेल बैक्टीरिया और त्वचा के मेल का है। अगर नहाने के बाद भी शरीर की गंध पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इसके पीछे सिर्फ साफ-सफाई की कमी नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही कुछ और बातें जिम्मेदार हो सकती हैं। आइए जानते हैं इसके असली कारण।