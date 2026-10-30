30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Body Odor After Shower: नहाने के बाद भी शरीर से अजीब गंध आती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, मेयो क्लिनिक से जानें

Body Odor Cause: नहाने के बाद भी शरीर से बदबू क्यों आती है? मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए इसके कारण, बैक्टीरिया का असर, और इसे दूर करने के उपाय।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Updated: 30 Oct 2026, 10:20 AM IST

A person drying their underarms with a clean towel after a shower, representing body odor and skin hygiene

नहाने के बाद भी अगर शरीर से अजीब बदबू आ रही है, तो इसके पीछे बैक्टीरिया, खान-पान या कोई मेडिकल वजह हो सकती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Body Odor After Shower: रोज अच्छे से नहाना, महंगे साबुन और डियोड्रेंट का इस्तेमाल करना इसके बावजूद अगर कुछ ही घंटों में शरीर से अजीब सी महक या खट्टी गंध आने लगे, तो यह किसी झुंझलाहट से कम नहीं है। कई लोग इसे महज पसीने की समस्या मानकर टाल देते हैं, लेकिन पसीना खुद बदबूदार नहीं होता। असली खेल बैक्टीरिया और त्वचा के मेल का है। अगर नहाने के बाद भी शरीर की गंध पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इसके पीछे सिर्फ साफ-सफाई की कमी नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही कुछ और बातें जिम्मेदार हो सकती हैं। आइए जानते हैं इसके असली कारण।

1. एपोक्राइन ग्रंथियां और बैक्टीरिया का खेल

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हमारे शरीर में दो तरह की पसीने की ग्रंथियां (sweat glands) होती हैं, एक्रीन और एपोक्राइन। एक्रीन ग्रंथियां पूरे शरीर पर होती हैं और पानी जैसा पसीना निकालती हैं। वहीं एपोक्राइन ग्रंथियां मुख्य रूप से कांख या बगल (underarms) और जांघों के बीच (groin area) में होती हैं। इनसे निकलने वाले पसीने में प्रोटीन और फैट होता है। जब त्वचा पर रहने वाले बैक्टीरिया इस पसीने को खाते हैं, तो जो गंध बनती है वही बॉडी ओडर का मुख्य कारण होती है। अगर नहाते वक्त इन जगहों को सही तरीके से न साफ किया जाए, तो बैक्टीरिया वहीं रह जाते हैं।

बिना वजह नाक या मसूड़ों से खून आना भी हो सकता है Acute Myelogenous Leukemia का संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें लक्षण

ये भी पढ़ें
Acute myelogenous leukemia symptoms,Unexplained bleeding gums and nosebleeds,AML blood cancer early signs,

2. गीली त्वचा और गीले टॉवल का इस्तेमाल

मेयो क्लिनिक के अनुसार, कई बार हम नहाने के तुरंत बाद कपड़े पहन लेते हैं और शरीर के कुछ हिस्से (जैसे फोल्ड्स या अंडरआर्म्स) पूरी तरह सूख नहीं पाते। नमी बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए सबसे मुफीद जगह होती है। इसके अलावा, अगर आपका तौलिया कई दिनों से धूप में नहीं सूखा है या उसमें सीलन है, तो वह बैक्टीरिया का घर बन जाता है। साफ नहाने के बाद भी उसी टॉवल का इस्तेमाल करने से गंध दोबारा शरीर पर ट्रांसफर हो जाती है।

3. डाइट और खान-पान का सीधा असर

आप जो खाते हैं, उसका असर आपकी त्वचा के रोमछिद्रों (pores) से बाहर निकलता है। अत्यधिक लहसुन, प्याज, तेज मसाले, कैफीन और रेड मीट का सेवन पसीने की गंध को काफी तीखा बना सकता है। जब शरीर इन चीज़ों को पचाता है, तो इनके कंपाउंड्स पसीने के जरिए बाहर आते हैं जो नहाने के बाद भी कुछ घंटों तक बने रह सकते हैं।

4. मेडिकल कंडीशन्स और हार्मोनल बदलाव

इससे बचाव के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं

  • त्वचा को पूरी तरह सुखाएं।
  • एंटीबैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल करें।
  • कॉटन और हवादार कपड़े पहनें ताकि पसीना जल्दी सूखे।
  • एंटीपर्सपिरेंट का सही समय।

खट्टी डकार और गले में जलन भी हो सकता है कैंसर का लक्षण, जानें Esophageal Cancer के बारें में जरुरी बातें

ये भी पढ़ें
खट्टी डकार और गले में जलन को न करें नजरअंदाज, यह फूड पाइप (Esophageal Cancer) के लक्षण हो सकते हैं
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

Hindi News / Health / Body Odor After Shower: नहाने के बाद भी शरीर से अजीब गंध आती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, मेयो क्लिनिक से जानें

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Autophony: कान में अपनी ही आवाज गूंजती हुई क्यों सुनाई देती है? जॉन हॉपकिंस मेडिसिन से जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

Close-up of a person holding their ear due to autophony and echoing symptoms caused by Patulous Eustachian Tube Dysfunction.
स्वास्थ्य

Aphthous Ulcers: मुंह में बार-बार छाले क्यों पड़ते हैं? कब जांच कराना जरूरी है, क्लीवलैंड क्लिनिक और डर्मनेट से जानें

Person showing mouth ulcer or canker sore inside the cheek for medical awareness
स्वास्थ्य

Short of Breath After Stairs: ठंड में चलते या सीढ़ियां चढ़ते समय सांस क्यों फूलती है? ALA से जानें इसके कारण

A person feeling breathless and holding their chest while climbing stairs in winter, indicating potential heart issues.
स्वास्थ्य

World HPP Day 2026: बार-बार हड्डियों में दर्द और समय से पहले दांत गिरना, Hypophosphatasia के हो सकते हैं संकेत

A child experiencing severe leg and bone pain holding his shin in discomfort
स्वास्थ्य

दिमाग हर सेकंड 15 बार बदलता है नजरिया! छिपी और दिखने वाली तस्वीरों पर कैसे काम करता है हमारा ब्रेन?

health news
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.