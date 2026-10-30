Aphthous Ulcers: मुंह में बार-बार छाले क्यों पड़ते हैं? कब जांच कराना जरूरी है, क्लीवलैंड क्लिनिक और डर्मनेट से जानें

Aphthous Ulcers Symptoms: सुबह चाय की चुस्की ली नहीं कि जीभ पर तीखी जलन का अहसास हुआ, या खाना चबाते वक्त गलती से गाल के अंदरूनी हिस्से पर दांत क्या लगा, पूरा दिन दर्द में बीत गया। मुंह के छाले यानी माउथ अल्सर देखने में भले ही छोटे लगते हों, लेकिन जब ये बार-बार निकलने लगते हैं, तो दिन का सुकून और खाने का स्वाद दोनों छीन लेते हैं। अमेरिकन फैमिली फिजिशियन के अनुसार, ज्यादातर लोग इसे पेट की गर्मी या कब्ज मानकर घरेलू नुस्खों से काम चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक इमरजेंसी नर्सिंग एक्सपर्ट के तौर पर मेरा मानना है कि अगर छाले हर दूसरे हफ्ते लौट रहे हैं, तो यह सिर्फ पेट का मामला नहीं है। शरीर अंदर से आपको कोई न कोई सिग्नल दे रहा होता है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे बचाव के क्या-क्या उपाय हैं?