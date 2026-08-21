Celiac Disease: खाना खाने के बाद पेट की परेशानी और लगातार थकान? मेयो क्लिनिक से जानें सीलिएक डिजीज के ये संकेत

क्लीवलैंड क्लिनिक की मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, सीलिएक डिजीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान का शरीर ग्लूटेन (Gluten) नाम के प्रोटीन को पचा नहीं पाता। यह ग्लूटेन प्रोटीन मुख्य रूप से हमारे रोज के खाने जैसे गेहूं, जौ (Barley) और राई (Rye) में पाया जाता है। जब सीलिएक डिजीज से पीड़ित इंसान गेहूं की रोटी या इससे बनी कोई चीज खाता है, तो उसके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) गलती से गेहूं को एक दुश्मन मान लेती है। इस वजह से शरीर छोटी आंत (Small Intestine) पर हमला कर देता है। हमारी आंतों के अंदर उंगलियों जैसे छोटे-छोटे विलाई (Villi) होते हैं, जो खाने से विटामिन्स और पोषक तत्वों को खींचकर खून तक पहुंचाते हैं। ग्लूटेन खाने से ये विलाई धीरे-धीरे छिलकर खत्म होने लगते हैं, जिससे आंतें खाने का पोषण सोखना बंद कर देती हैं।