सामने रखी चीज तक हाथ नहीं पहुंचता, तस्वीर भी समझ नहीं आती? हो सकता है Balint Syndrome का संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कारण

Balint Syndrome Prevention: कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आपके सामने रखी चाय की चुस्की लेने के लिए जब आप हाथ बढ़ाते हैं, तो हाथ कप तक पहुंचने की बजाय खाली जगह में चला जाता है। जब आप किसी तस्वीर या कमरे की तरफ देखते हैं, तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, बाकी सब गायब लगता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यह कोई नजर की कमजोरी या वहम नहीं है। यह दिमाग से जुड़ी एक बेहद दुर्लभ और गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है, जिसे मेडिकल साइंस में बालिंट सिंड्रोम (Balint Syndrome) कहा जाता है। आइए जानते हैं कि यह बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं।