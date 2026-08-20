Rabies Infection: रेबीज से बागपत के युवक की मौत, क्लीवलैंड क्लिनिक और जॉन हॉपकिंस मेडिसिन से जानें जानवर के काटने के तुरंत बाद क्या करें?

Rabies Infection Symptoms: इंसान की एक छोटी सी अनदेखी कभी-कभी उसकी जिंदगी पर इतनी भारी पड़ सकती है, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक खबर सामने आई है। यहां के ललियाना गांव में रहने वाले 35 साल के अनीश की रेबीज की वजह से मौत हो गई। सोशल मीडिया और खबरों में इसका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अनीश के हाथ-पैर रस्सियों से बंधे हुए नजर आ रहे हैं और लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पहली नजर में देखकर भले लगे कि किसी के साथ जबरदस्ती की जा रही है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह थी कि रेबीज का असर दिमाग तक पहुंचने के बाद अनीश का खुद पर कोई काबू नहीं रहा था और घरवाले उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर थे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और जानवर के काटने के बाद क्या करना चाहिए।