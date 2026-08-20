महिलाओं, शुगर, बीपी और किडनी के मरीजों में ज्यादा होता है Atypical Chest Pain, JAHA और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके संकेत

Atypical Chest Pain Symptoms: सीने में जब भी दर्द होता है, तो सबसे पहला ख्याल दिल के दौरे (हार्ट अटैक) का आता है। सीने में भारीपन या दबाव वाला दर्द तो हम आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन कई बार सीने में ऐसा दर्द होता है जो काफी अलग महसूस होता है। इसे मेडिकल की भाषा में एटीपिकल चेस्ट पेन (Atypical Chest Pain) कहते हैं। अक्सर लोग इसे गैस, एसिडिटी या मांसपेशियों का खिंचाव समझकर टाल देते हैं। पर यह जानना बेहद जरूरी है कि सीने का यह अलग दिखने वाला दर्द भी दिल या शरीर की किसी बड़ी समस्या का इशारा हो सकता है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है?