नाभि में दिखने लगी गांठ तो न करें नजरअंदाज! हो सकती है कैंसर की निशानी, जानें क्या है Sister Mary Joseph Nodule

Sister Mary Joseph Nodule Hindi: शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव कभी-कभी किसी बड़ी बीमारी का इशारा होते हैं। हम अक्सर त्वचा पर उठने वाले छोटे-मोटे दाने, मस्से या सूजन को आम समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नाभि (belly button) में दिखने वाला एक छोटा सा उभार या सख्त गांठ किसी गंभीर बीमारी की चेतावनी हो सकता है? नाभि में बनने वाली इस खास गांठ को मेडिकल की भाषा में सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल (Sister Mary Joseph Nodule) कहते हैं। यह आपके पेट या आसपास के अंगों में पनप रहे कैंसर का एक बाहरी संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं कि इसके कारण और लक्षण क्या हैं और कौनसे कैंसर का संकेत हो सकता है।