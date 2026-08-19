खाने में छिपा Cyclospora Parasite कर सकता है बीमार, US FDA से जानें कैसे फैलता है यह संक्रमण और क्या हैं लक्षण

Cyclospora cayetanensis एक बहुत ही छोटा, एककोशिकीय परजीवी यानी कीड़ा होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Cyclospora Parasite: गर्मी और बारिश के मौसम में पेट खराब होना, दस्त लगना या मरोड़ उठना बहुत आम बात लगती है। अक्सर हम इसे गलत खान-पान, बासी भोजन या पच न पाने का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फलों, सब्जियों और ताजे पानी के जरिए एक ऐसा अनदेखा कीड़ा (परजीवी) आपके शरीर में पहुंच सकता है जो हफ्तों तक आपके पेट को बीमार रख सकता है? US FDA (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) के अनुसार, दूषित भोजन और पानी में Cyclospora (साइक्लोस्पोरा) नाम का एक सूक्ष्म परजीवी (Parasite) पाया जाता है। इसकी वजह से पेट में होने वाले इन्फेक्शन को साइक्लोस्पोरियासिस कहते हैं। जानते हैं कि यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है?
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, Cyclospora cayetanensis एक बहुत ही छोटा, एककोशिकीय (Microscopic) परजीवी यानी कीड़ा होता है। यह इतना छोटा होता है कि इसे नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। जब यह परजीवी इंसान के पेट या आंतों में पहुंचता है, तो वहां इन्फेक्शन पैदा कर देता है। इसी इन्फेक्शन को मेडिकल भाषा में Cyclosporiasis कहा जाता है।
यह बैक्टीरिया या वायरस से अलग होता है। सबसे खास बात यह है कि जब यह परजीवी किसी व्यक्ति के मलमूत्र (Stool) के जरिए शरीर से बाहर आता है, तो वह तुरंत किसी दूसरे इंसान को बीमार करने के लायक नहीं होता। उसे हवा और पर्यावरण में परिपक्व (Mature या संक्रामक) होने में लगभग 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। इसलिए यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में सीधे छूने या साथ बैठने से नहीं फैलती।
सामान्य पेट खराब होना 2-3 दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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