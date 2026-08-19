खाने में छिपा Cyclospora Parasite कर सकता है बीमार, US FDA से जानें कैसे फैलता है यह संक्रमण और क्या हैं लक्षण

Cyclospora Parasite: गर्मी और बारिश के मौसम में पेट खराब होना, दस्त लगना या मरोड़ उठना बहुत आम बात लगती है। अक्सर हम इसे गलत खान-पान, बासी भोजन या पच न पाने का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फलों, सब्जियों और ताजे पानी के जरिए एक ऐसा अनदेखा कीड़ा (परजीवी) आपके शरीर में पहुंच सकता है जो हफ्तों तक आपके पेट को बीमार रख सकता है? US FDA (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) के अनुसार, दूषित भोजन और पानी में Cyclospora (साइक्लोस्पोरा) नाम का एक सूक्ष्म परजीवी (Parasite) पाया जाता है। इसकी वजह से पेट में होने वाले इन्फेक्शन को साइक्लोस्पोरियासिस कहते हैं। जानते हैं कि यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है?