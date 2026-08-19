Natal Teeth: जन्म लेते ही बच्चे के मुंह में दांत! क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें क्या है नेटल टीथ और कब हो सकती है चिंता की बात?

Natal Teeth Symptoms: आमतौर पर बच्चों के पहले दांत जन्म के 6 महीने बाद निकलना शुरू होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होते ही मुंह में एक या दो दांतों के साथ जन्म लेता है। यह देखकर माता-पिता और घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। वेबएमडी (WebMD) के अनुसार, नवजात शिशु के मुंह में जन्म के समय ही दिखने वाले इन दांतों को मेडिकल भाषा में Natal Teeth (नेटल टीथ) कहा जाता है। लगभग हर 2,000 शिशुओं में से एक शिशु जन्म से ही दांतों के साथ पैदा होता है। आइए जानते हैं कि ये दांत क्यों निकलते हैं, क्या ये खतरनाक हैं और इसमें कब चिंता करने की जरूरत होती है।