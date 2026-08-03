Breastfeeding Benefits: मां का दूध बच्चों के लिए क्यों है जरूरी, WHO ने बताया

Breastfeeding: बच्चे के जन्म के बाद मां का दूध सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं होता, बल्कि यह उसकी शुरुआती जिंदगी की सेहत की नींव तैयार करता है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पहले छह महीने तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। हालांकि, भारत में एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग को लेकर स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं कि मां के दूध से बच्चे को क्या-क्या मिलता है और भारत में ब्रेस्टफीडिंग की दरों में कितना बदलाव हुआ है और इसके पीछे क्या कारण हैं।