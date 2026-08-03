त्वचा पर अचानक लाल, खुजलीदार चकत्ते और सूजन को न करें नजरअंदाज, ACAAI ने बताया Hives हो सकता है

Hives Symptoms: क्या कभी आपके शरीर पर अचानक लाल-लाल चकत्ते या दाने निकल आए हैं, जिनमें बहुत तेज खुजली होती है या जलन महसूस होती है? कई बार ये चकत्ते थोड़े सूज भी जाते हैं और देखते ही देखते शरीर के अलग-अलग हिस्सों में फैलने लगते हैं। हमारी बोलचाल में इसे पित्ती उछलना कहते हैं और डॉक्टर इसे हाइव्स (Hives) या अर्टिकेरिया बोलते हैं। ACAAI (अमेरिकन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाइव्स स्किन एलर्जी का ही एक रूप है। यह कुछ घंटों या 1-2 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार इसे नजरअंदाज करना भारी भी पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि यह क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे राहत पाएं।