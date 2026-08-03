त्वचा पर अचानक लाल, खुजलीदार चकत्ते और सूजन को न करें नजरअंदाज, ACAAI ने बताया Hives हो सकता है

शरीर पर भी अचानक लाल चकत्ते और तेज खुजली होना हाइव्स (पित्ती) के कारण हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- chatgpt)
Hives Symptoms: क्या कभी आपके शरीर पर अचानक लाल-लाल चकत्ते या दाने निकल आए हैं, जिनमें बहुत तेज खुजली होती है या जलन महसूस होती है? कई बार ये चकत्ते थोड़े सूज भी जाते हैं और देखते ही देखते शरीर के अलग-अलग हिस्सों में फैलने लगते हैं। हमारी बोलचाल में इसे पित्ती उछलना कहते हैं और डॉक्टर इसे हाइव्स (Hives) या अर्टिकेरिया बोलते हैं। ACAAI (अमेरिकन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाइव्स स्किन एलर्जी का ही एक रूप है। यह कुछ घंटों या 1-2 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार इसे नजरअंदाज करना भारी भी पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि यह क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे राहत पाएं।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, पित्ती (जिसे डॉक्टर अर्टिकेरिया भी कहते हैं) त्वचा पर होने वाला एक तरह का रिएक्शन है, जिससे शरीर पर तेज खुजली वाले चकत्ते निकल आते हैं। अगर ये चकत्ते 6 हफ्ते से ज्यादा समय तक बने रहें और महीनों या सालों तक बार-बार लौटकर आते रहें, तो इसे पुरानी पित्ती (Chronic Hives) कहा जाता है। अक्सर यह समझ पाना मुश्किल होता है कि पुरानी पित्ती की असली वजह क्या है।
जब हमारे शरीर का रक्षा तंत्र (Immunity) किसी चीज़ से चिढ़ जाता है, तो वह खून में हिस्टामाइन (Histamine) नाम का केमिकल छोड़ देता है। इसी की वजह से पित्ती उछलती है। इसके पीछे ये वजहें हो सकती हैं;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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