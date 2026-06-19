ASD Closure: दिल में छेद होने पर कब पड़ती है सर्जरी की जरूरत? क्लीवलैंड क्लिनिक और सीडीसी की रिसर्च से समझें

सीडीसी (CDC) के अनुसार, एएसडी एक जन्मजात हृदय दोष है। हमारा दिल चार हिस्सों (चेंबर्स) में बंटा होता है, दो ऊपरी हिस्से और दो निचले हिस्से। ऊपरी दोनों हिस्सों के बीच में एक दीवार होती है, जो साफ और गंदे खून को आपस में मिलने से रोकती है। जब जन्म से ही इस दीवार में कोई छेद रह जाता है, तो उसे एएसडी कहते हैं। इस छेद की वजह से फेफड़ों से आया साफ खून वापस गंदे खून वाले हिस्से में लीक होने लगता है। नतीजा यह होता है कि दिल और फेफड़ों को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है।