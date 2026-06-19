Newborn Hypothermia: शोध के अनुसार 66% से ज्यादा नवजातों में हाइपोथर्मिया, जानें क्यों जरूरी है थर्मल प्रोटेक्शन

जब किसी शरीर का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस (97.7 डिग्री फारेनहाइट) से कम होने लगता है, तो उस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। रिसर्च बताती हैं कि मां के गर्भ के अंदर का माहौल बहुत गर्म और सुरक्षित होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में बाहर आता है, बाहर का तापमान अंदर के मुकाबले काफी कम होता है। चूंकि, नवजात बच्चों का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए वे वयस्कों (बड़ों) की तरह अपने शरीर का तापमान खुद कंट्रोल नहीं कर पाते। वे बहुत जल्दी अपनी गर्मी खो देते हैं, जिससे उनका शरीर ठंडा पड़ने लगता है।