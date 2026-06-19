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क्या सीढ़ियां चढ़ते समय आपकी सांस फूलने लगी है? AHA से जानिए Cardiomyopathy के शुरुआती संकेत

Heart Disease Symptoms: AHA, Mayo Clinic और NHLBI के अनुसार सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना, जल्दी थकान, पैरों में सूजन और अनियमित धड़कन Cardiomyopathy के संकेत हो सकते हैं।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 19, 2026

Cardiomyopathy Cardiomyopathy Symptoms Heart Muscle Disease

स्टेथोस्कोप से एक युवा व्यक्ति की जांच को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Cardiomyopathy Symptoms: अगर पहले आप बिना रुके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, लेकिन अब कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है, जल्दी थकान महसूस होती है या सीने में भारीपन लगता है, तो इसे सिर्फ बढ़ती उम्र या फिटनेस की कमी समझकर नजरअंदाज न करें। कुछ मामलों में ये कार्डियोमायोपैथी नामक हृदय रोग के शुरुआती संकेत हो सकते हैं।

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA), मेयो क्लिनिक और नेशनल हार्ट, लंग, एंड ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) के अनुसार, कार्डियोमायोपैथी ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय की मांसपेशियां कमजोर, मोटी या कठोर हो जाती हैं। इससे दिल के लिए पूरे शरीर में प्रभावी ढंग से रक्त पंप करना मुश्किल हो सकता है।

कार्डियोमायोपैथी क्या है?

नेशनल हार्ट, लंग, एंड ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) के अनुसार, कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो सीधे हृदय की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। समय के साथ दिल की पंपिंग क्षमता कम हो सकती है, जिससे हार्ट फेलियर, अनियमित धड़कन या अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। शुरुआती चरण में कई लोगों को कोई स्पष्ट लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, शरीर संकेत देने लगता है।

  1. सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना

AHA के अनुसार, सांस फूलना कार्डियोमायोपैथी के सबसे आम लक्षणों में से एक है। शुरुआत में यह केवल सीढ़ियां चढ़ते समय या तेज चलने पर महसूस हो सकता है, लेकिन बाद में आराम के समय भी हो सकता है।

  1. जल्दी थकान महसूस होना

यदि सामान्य काम करने के बाद भी असामान्य थकान महसूस होने लगे, तो यह दिल की कमजोर पंपिंग क्षमता का संकेत हो सकता है।

  1. पैरों और टखनों में सूजन

Mayo Clinic के अनुसार, जब दिल ठीक से रक्त पंप नहीं कर पाता, तो शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं। इससे पैरों, टखनों और कभी-कभी पेट में सूजन दिखाई दे सकती है।

  1. दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना

कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, धड़कन छूट रही है या सीने में फड़फड़ाहट हो रही है।

  1. चक्कर आना या बेहोशी

NHLBI के अनुसार, कार्डियोमायोपैथी के कारण कुछ लोगों को चक्कर आ सकते हैं या गंभीर मामलों में बेहोशी भी हो सकती है।

किन लोगों में जोखिम ज्यादा होता है?

  • परिवार में कार्डियोमायोपैथी का इतिहास
  • लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर
  • हार्ट अटैक का इतिहास
  • डायबिटीज
  • मोटापा
  • अत्यधिक शराब का सेवन

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

यदि आपको बार-बार सांस फूलने, लगातार थकान, पैरों में सूजन, सीने में असहजता या अनियमित धड़कन जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है।

क्या कार्डियोमायोपैथी का इलाज संभव है?

AHA और Mayo Clinic के अनुसार, इलाज बीमारी के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। दवाएं, जीवनशैली में बदलाव और कुछ मामलों में विशेष मेडिकल प्रक्रियाएं लक्षणों को नियंत्रित करने और जटिलताओं के खतरे को कम करने में मदद कर सकती हैं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

19 Jun 2026 12:49 pm

Hindi News / Health / क्या सीढ़ियां चढ़ते समय आपकी सांस फूलने लगी है? AHA से जानिए Cardiomyopathy के शुरुआती संकेत

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