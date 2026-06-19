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क्या आपकी खुजली बार-बार वापस आ जाती है? MedlinePlus और AAD से जानिए Eczema के संकेत

Eczema Signs: MedlinePlus और Mayo Clinic के अनुसार बार-बार खुजली, सूखी त्वचा, लाल चकत्ते और जलन Eczema के संकेत हो सकते हैं। जानिए इसके लक्षण और बचाव के तरीके।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 19, 2026

Eczema in Hindi Eczema Symptoms Atopic Dermatitis

खुजली और लाल चकत्तों से प्रभावित त्वचा को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Eczema Symptoms: कई लोगों को त्वचा में खुजली, लालपन या रैशेज की समस्या बार-बार होती है। वे क्रीम लगाते हैं, कुछ दिन राहत मिलती है, लेकिन फिर वही परेशानी लौट आती है। अक्सर इसे मौसम, एलर्जी या सामान्य स्किन प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन यह एक्जिमा (Eczema) का संकेत भी हो सकता है।

मेडलाइनप्लस, मेयो क्लिनिक, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (AAD) और नेशनल एक्जिमा एसोसिएशन के अनुसार, एक्जिमा कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, बल्कि त्वचा से जुड़ी ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा सूखी, खुजलीदार और संवेदनशील हो जाती है। यह समस्या बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी प्रभावित कर सकती है।

एक्जिमा क्या होता है?

मेडलाइनप्लस के अनुसार एक्जिमा , जिसे Atopic Dermatitis भी कहा जाता है, त्वचा में सूजन पैदा करने वाली एक सामान्य समस्या है। इसमें त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है, जिससे त्वचा आसानी से सूखने लगती है और बाहरी चीजों से प्रभावित हो सकती है। यह समस्या अक्सर लंबे समय तक बनी रह सकती है और समय-समय पर इसके लक्षण बढ़ या कम हो सकते हैं।

बार-बार होने वाली खुजली हो सकती है पहला संकेत

Mayo Clinic के अनुसार, खुजली एक्जिमा का सबसे आम लक्षण है। कई लोगों में खुजली इतनी ज्यादा होती है कि रात की नींद तक प्रभावित हो सकती है। खुजलाने से त्वचा और ज्यादा खराब हो सकती है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है।

त्वचा का लाल और सूखा होना

यदि त्वचा बार-बार लाल, रूखी या खुरदुरी दिखाई देती है, तो यह भी एक्जिमा का संकेत हो सकता है। कुछ लोगों में त्वचा फटने लगती है और उसमें जलन महसूस हो सकती है।

त्वचा पर मोटे या गहरे पैच बनना

National Eczema Association के अनुसार, लंबे समय तक खुजलाने से त्वचा मोटी और गहरे रंग की दिखाई देने लग सकती है। इसे डॉक्टर एक्जिमा से जुड़ा बदलाव मानते हैं।

शरीर के किन हिस्सों में ज्यादा दिखता है?

एक्जिमा शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह हाथों पर, गर्दन पर, कोहनियों के अंदर और घुटनों के पीछे साथ ही चेहरे और सिर की त्वचा पर ज्यादा दिखाई देता है।

किन कारणों से बढ़ सकती है समस्या?

AAD के अनुसार, कुछ चीजें एक्जिमा के लक्षणों को बढ़ा सकती हैं:

  • बहुत ज्यादा सूखा मौसम
  • धूल और प्रदूषण
  • कुछ साबुन या केमिकल
  • तनाव
  • कुछ एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ

हालांकि हर व्यक्ति में ट्रिगर अलग-अलग हो सकते हैं।

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

यदि खुजली लगातार बनी रहे, त्वचा से पानी निकलने लगे, दर्द हो या घरेलू उपायों से राहत न मिले, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। एक्जिमा का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही देखभाल, मॉइस्चराइजिंग और डॉक्टर द्वारा सुझाए गए उपचार से इसके लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

19 Jun 2026 11:46 am

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