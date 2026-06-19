क्या आपकी खुजली बार-बार वापस आ जाती है? MedlinePlus और AAD से जानिए Eczema के संकेत

मेडलाइनप्लस के अनुसार एक्जिमा , जिसे Atopic Dermatitis भी कहा जाता है, त्वचा में सूजन पैदा करने वाली एक सामान्य समस्या है। इसमें त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है, जिससे त्वचा आसानी से सूखने लगती है और बाहरी चीजों से प्रभावित हो सकती है। यह समस्या अक्सर लंबे समय तक बनी रह सकती है और समय-समय पर इसके लक्षण बढ़ या कम हो सकते हैं।