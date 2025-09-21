Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

न हड्डी काटी, न चीरा लगाया….30 मिनट में बंद कर दिया ‘दिल का छेद’

MP News: 15 दिन पहले 18 वर्षीय युवक सांस फूलने और तेज धड़कन की समस्या लेकर एम्स पहुंचा था.....

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 21, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एम्स भोपाल ने छाती में बिना चीरा लगाए और बिना ओपन हार्ट सर्जरी के दिल के छेद को बंद कर हृदय रोग उपचार में नई उपलब्धि हासिल की। डॉक्टरों ने बैलून फ्लेयरिंग तकनीक से पैर के नस के जरिए छेद को हाइब्रिड कवर स्टेंट से बंद किया गया। मध्यप्रदेश में यह तकनीक पहली बार अपनाई गई और मरीज की जान बचाने में मील का पत्थर साबित हुई। यह उत्तर भारत के गिने-चुने केंद्रों में उपलब्ध है।

मरीज के दिल में जो छेद था उसे साइनस वेनोसस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (एएसडी) का कहा जाता है। यह छेद के दिल की ऊपरी दीवार पर दोनों चैंबर के बीच होता है और इसका उपचार डटिल होता है। इसी स्थान पर दाहिनी ऊपरी पल्मोनरी वेन (आरयूपीवी), जो फेफड़े में साफ खून पहुंचाती है।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस शहर में बनेंगी ‘सोलर कॉलोनियां’, मिलेगा ज्यादा ‘निर्माण एरिया’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

ओपन हार्ट सर्जरी का विकल्प

आमतौर पर जटिल एएसडी मामलों में ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। इसमें नसों की पोजिशन बदलने प्रक्रिया शामिल होती है और सफलता की संभावना 50 प्रतिशत रहती है। लेकिन एम्स की टीम ने 30 मिनट में बैलून फ्लेयरिंग तकनीक से हाइब्रिड कवर स्टेंट फिट कर सफलता दर 90 प्रतिशत से अधिक कर दी।

18 वर्षीय मरीज को मिली नई जिंदगी

जानकारी के अनुसार 15 दिन पहले 18 वर्षीय युवक सांस फूलने और तेज धड़कन की समस्या लेकर एम्स पहुंचा था। हालत नाजुक होने से डॉक्टरों ने ओपन हार्ट सर्जरी को खारिज कर नई तकनीक का निर्णय लिया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. भूषण शाह और कार्डियो थोरेसिक विभाग की टीम ने 4 घंटे की ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद यह योजना बनाई। डॉ. शाह इस प्रक्रिया में एक अतिरिक्त दाहिनी ऊपरी पल्मोनरी वेन (आरयूपीवी) की सुरक्षा की और आरए-एसवीसी जंक्शन पर बैलून फ्लेयरिंग कर स्टेंट पूरी तरह फिट किया गया।

स्टेंट होता है खास

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. भूषण शाह ने कहा कि हाब्रिड कवर स्टेंट महत्वपूर्ण होता है। बैलून फ्लेरिंग तकनीक से स्टेंट को फलाकर पैर के नस के जरिए छिद्र को बंद किया जाता है। छिद्र को बंद रखने में हाइब्रिड कवर स्टेंट सबसे अधिक सुरक्षित होता है। दाहिनी ऊपरी पल्मोनरी वेन (आरयूपीवी) की सुरक्षित रही। ठीक होने पर मरीज को छुट्टी दे दी गई।

ये भी पढ़ें

‘ज्वेलर्स शॉप’ पर आई महिला ने बुर्के में छिपा लिए ‘जेवर’, फिर अचानक…
उज्जैन
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 02:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / न हड्डी काटी, न चीरा लगाया….30 मिनट में बंद कर दिया ‘दिल का छेद’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.