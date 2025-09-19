‘ज्वेलर्स शॉप’ पर आई महिला ने बुर्के में छिपा लिए ‘जेवर’, फिर अचानक…

खाराकुआं टीआइ राज कुमार मालवीय ने बताया कि घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। नागदा की रहने वाली मुस्लिम महिला नरेन्द्र झंवर की दुकान पर पहुंची थी। उक्त महिला ने चोरी कर कुछ जेवर कपड़ों में छिपा लिए थे। दुकान संचालक ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द किया। बाद में उसने लखेरवाड़ी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आवेदन दिया है कि महिला ने कोई जेवर नहीं चुराए थे हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। ऐसे में महिला को छोड़ा गया है।