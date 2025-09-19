Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

'ज्वेलर्स शॉप' पर आई महिला ने बुर्के में छिपा लिए 'जेवर', फिर अचानक…

MP News: ज्वेलर्स कारोबारी लखेरवाड़ी एसोसिएशन के लोगों के साथ थाने पहुंचा और कहा कि हम महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते।

उज्जैन

Astha Awasthi

Sep 19, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के उज्जैन शहर में ज्वेलर्स शॉप पर शाम को बुर्का पहने महिला पहुंची और चांदी के जेवर दिखाने को कहा। दुकानदार ने महिला को कईं जेवर दिखाए। इसी बीच उसने नजरे चुरा कुछ जेवर कपड़ों में छिपा लिए। भनक लगते ही दुकानदार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और लोगों की मदद से खाराकुआं थाना पुलिस बुला उसे सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने उक्त महिला को थाने में पूछताछ के लिए बैठाया और उससे पूछताछ की जा रही थी।

कोर्ट के चक्कर काटना नहीं चाहते....

इसी बीच ज्वेलर्स कारोबारी लखेरवाड़ी एसोसिएशन के लोगों के साथ थाने पहुंचा और कहा कि हम महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। दुकान संचालक का कहना था कि महिला उनके यहां से कोई जेवर चोरी नहीं कर पाई ऐसे में वे कोर्ट के चक्कर काटना नहीं चाहते।

हालांकि टीआइ ने व्यापारियों को समझाने की कोशिश की यह महिला का छोटा अपराध है परंतु आगे बड़ा अपराध हो सकता है। इससे अपराधियों के हौंसले बुलंद होंगे। उनका साथ देना ठीक नहीं है। इसके बाद भी दुकानदार और एसोसिएशन के लोग नहीं माने और महिला को छोडऩे को कहा, जिस पर पुलिस ने महिला को छोड़ दिया है।

पति के साथ महिला नागदा से आई थी

खाराकुआं टीआइ राज कुमार मालवीय ने बताया कि घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। नागदा की रहने वाली मुस्लिम महिला नरेन्द्र झंवर की दुकान पर पहुंची थी। उक्त महिला ने चोरी कर कुछ जेवर कपड़ों में छिपा लिए थे। दुकान संचालक ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द किया। बाद में उसने लखेरवाड़ी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आवेदन दिया है कि महिला ने कोई जेवर नहीं चुराए थे हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। ऐसे में महिला को छोड़ा गया है।

