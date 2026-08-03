Left Side Head Pain: सिर के लेफ्ट साइड में दर्द को न करें नजरअंदाज, हेल्थलाइन से जानें कब डॉक्टर के पास जाना है जरूरी

Left Side Head Pain Causes: भागदौड़ भरी जिंदगी में सिरदर्द होना कोई नई बात नहीं है। हममें से ज्यादातर लोग इसे थकान, धूप या सही समय पर चाय-कॉफी न मिलने का बहाना मानकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आपके सिर के सिर्फ बाएं हिस्से (Left Side) में बार-बार या रुक-रुक कर दर्द उठता है? हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, सिर के एक तरफ दर्द होने की वजह कोई छोटी-मोटी बात भी हो सकती है और कभी-कभी यह शरीर के अंदर पल रही किसी बड़ी परेशानी का इशारा भी हो सकता है। इसलिए इसे अपने आप ठीक हो जाएगा सोचकर छोड़ना नहीं चाहिए। आइए समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।