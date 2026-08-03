Left Side Head Pain: सिर के लेफ्ट साइड में दर्द को न करें नजरअंदाज, हेल्थलाइन से जानें कब डॉक्टर के पास जाना है जरूरी

सिर के एक तरफ दर्द होने की वजह शरीर के अंदर पल रही किसी बड़ी परेशानी का इशारा भी हो सकता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- freepik)
Left Side Head Pain Causes: भागदौड़ भरी जिंदगी में सिरदर्द होना कोई नई बात नहीं है। हममें से ज्यादातर लोग इसे थकान, धूप या सही समय पर चाय-कॉफी न मिलने का बहाना मानकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आपके सिर के सिर्फ बाएं हिस्से (Left Side) में बार-बार या रुक-रुक कर दर्द उठता है? हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, सिर के एक तरफ दर्द होने की वजह कोई छोटी-मोटी बात भी हो सकती है और कभी-कभी यह शरीर के अंदर पल रही किसी बड़ी परेशानी का इशारा भी हो सकता है। इसलिए इसे अपने आप ठीक हो जाएगा सोचकर छोड़ना नहीं चाहिए। आइए समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
नेशनल हेडेक फाउंडेशन के मुताबिक, सिर या चेहरे के एक तरफ दर्द, गर्दन में अकड़न, आंखों, गर्दन, कंधे और बाहों के आसपास दर्द, मतली, धुंधली दृष्टि सर्वाइकल सिरदर्द के लक्षण होते है। सिर के बाएं तरफ दर्द के कारण निम्न हो सकते हैं;
1. माइग्रेन का अटैक- माइग्रेन में अक्सर सिर के किसी एक ही तरफ (बाएं या दाएं) बहुत तेज टीस या धक-धक जैसा दर्द होता है। इसके साथ ही जी मिचलाना या रोशनी से चिढ़ होना भी महसूस होता है।
2. क्लस्टर सिरदर्द- इसमें दर्द इतना तेज होता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। यह दर्द अक्सर आंख के पीछे या सिर के एक तरफ अचानक शुरू होता है।
3. हमारी खराब दिनचर्या- अगर नींद पूरी न हुई हो, बहुत ज्यादा टेंशन ली हो, समय पर खाना न खाया हो या फिर दिनभर में पानी कम पिया हो, तो भी सिर का एक हिस्सा दर्द करने लगता है।
4. गर्दन की नसों में खिंचाव- कई बार गलत तरीके से बैठने या सोने से गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिसका दर्द ऊपर उठकर सिर के बाएं हिस्से तक पहुंच जाता है।
हर सिरदर्द जानलेवा नहीं होता, लेकिन अगर सिर के बाएं तरफ दर्द के साथ आपको नीचे दी गई कोई भी बात महसूस हो, तो एक मिनट भी मत गवाइए और सीधे इमरजेंसी या डॉक्टर के पास पहुंचिए;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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