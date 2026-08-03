Stretch Marks: शरीर पर हो रहे स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं कुशिंग सिंड्रोम के संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें बचने के उपाय

Stretch Marks Cause: जब भी हमारे पेट, जांघों या बाहों पर खिंचाव के निशान यानी स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि थोड़ा वजन बढ़ गया होगा, कम हुआ होगा या फिर यह डिलीवरी के बाद के निशान होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये निशान गहरे गुलाबी, लाल या बैंगनी रंग के और चौड़े हों, तो यह सिर्फ त्वचा की बात नहीं बल्कि आपके अंदरूनी हार्मोन्स के बिगड़ने का इशारा हो सकता है? मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, ऐसे स्ट्रेच मार्क्स कुशिंग सिंड्रोम (Cushing Syndrome) नाम की बीमारी का संकेत हो सकते हैं। कभी-कभी, यह टाइप 2 मधुमेह का कारण भी बन सकता है। इसका इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा, ठीक होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, क्यों होती है और इससे कैसे बचा जाए।