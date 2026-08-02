WHO से जानिए E-Cigarette के नुकसान, शरीर पर कैसे पड़ता है इसका असर 

Vaping Side Effects: ई-सिगरेट (E-Cigarette) को कई लोग सामान्य सिगरेट से कम नुकसानदायक मानते हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, ई-सिगरेट पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इनमें मौजूद निकोटीन और अन्य हानिकारक रसायन शरीर पर गंभीर असर डाल सकते हैं। खासकर बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए इसका इस्तेमाल अधिक जोखिम भरा माना जाता है। आइए जानते हैं कि WHO के अनुसार ई-सिगरेट से जुड़े क्या-क्या नुकसान हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।