Urine Odor Causes: क्या आपके पेशाब से आती है अजीब गंध? मेयो क्लिनिक ने बताए इसके सामान्य और गंभीर कारण

Urine Odor Causes Hindi: पेशाब में हल्की गंध आना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन कई बार पेशाब से बहुत तेज, अजीब या बदबूदार गंध आने लगती है। अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं या फिर शर्म के मारे किसी से बात नहीं करते। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के डॉक्टरों के मुताबिक, पेशाब की गंध में बदलाव होना आपके शरीर के अंदर पानी की कमी से लेकर किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है। कभी-कभी यह सिर्फ इस वजह से होता है कि आपने दिनभर पानी कम पिया है या कुछ ऐसा-वैसा खा लिया है। लेकिन अगर यह बदबू कई दिनों तक लगातार बनी रहे, तो शरीर अंदर से कुछ इशारा दे रहा होता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए।