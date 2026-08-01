Red Eye Symptoms: आंखें लाल हों तो क्या करें? कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी? NHS से जानें

Red Eye Symptoms: दिनभर कंप्यूटर और मोबाइल पर काम करने के बाद जब आंखें अचानक एकदम लाल दिखती हैं, तो मन में सबसे पहला डर यही बैठता है कि यह क्या हो गया? ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, आंखों का लाल होना आम बात है और यह 1-2 दिनों में अपने आप ठीक भी हो जाती है। लेकिन, कई बार यह किसी इंफेक्शन या बड़ी समस्या का इशारा भी हो सकती है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में क्या अंतर है। आइए, जानते हैं कि आंखों के लाल होने का क्या मतलब है, घर पर क्या देखभाल करनी चाहिए और कब बिना देर किए डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए।