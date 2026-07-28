तेज बुखार के साथ लाल आंखें और रैश? मेयो क्लिनिक ने बताया ये हो सकते हैं Kawasaki Disease के संकेत

सीडीसी के अनुसार, लड़कों में ज्यादा होती है ये बीमारी, कावासाकी डिजीज कोई आम इन्फेक्शन नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे के शरीर की खून की नलियों (Blood Vessels) में सूजन आ जाती है। यह सूजन पूरे शरीर की धमनियों को प्रभावित कर सकती है, खासकर दिल तक खून पहुंचाने वाली नलियों (Coronary Arteries) को। यह बीमारी ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। अगर समय रहते इसका सही इलाज मिल जाए, तो बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन देर करने पर यह बच्चे के दिल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।