स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया बच्चों को बीमारियों से बचाना है तो अपनाएं SUMAN-K, क्लीवलैंड क्लिनिक और सीडीसी से जानें 20 सेकंड हैंडवॉश के फायदे

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, 20 सेकंड का मतलब है मन ही मन में दो बार हैप्पी बर्थडे गाना गा लेना! बस इतनी सी देर में बच्चे के हाथ एकदम साफ हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि बच्चों को सही से हाथ धोना कैसे सिखाएं? इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है SUMAN-K (सुमन-के)। अभी तक हाथ धोने के इस फॉर्मूले पर अस्पतालों में काम होता है जहां डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी कोई भी चिकित्सकीय क्रिया के बाद इस तरीके से हाथ धोते हैं। आइए जानते हैं कि ये नया फॉर्मूला क्या है?