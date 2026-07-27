Leg Swelling After Flying: हवाई यात्रा के बाद पैरों में सूजन क्यों होती है? मेयो क्लिनिक से जानिए किन लोगों को रहना चाहिए ज्यादा सतर्क

जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं, तो घंटों एक ही जगह पर पैर लटकाकर बैठे रहते हैं। मेयो क्लिनिक के मुताबिक, जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं और पैर हिलाते-डुलते नहीं हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके पैरों की नसों में खून जमा होने लगता है। जब हम चलते-फिरते हैं, तो पैरों की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और खून को वापस दिल की तरफ पंप करने में मदद करती हैं। लेकिन घंटों बैठे रहने से यह पंपिंग सिस्टम धीमा पड़ जाता है, जिससे तरल पदार्थ (Fluid) पैरों और टखनों के ऊतकों (Tissues) में इकट्ठा हो जाता है। फ्लाइट के अंदर हवा का दबाव (Cabin Pressure) और नमी का स्तर सामान्य से कम होता है, जो शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को प्रभावित कर सकता है।