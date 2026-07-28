Drowning Prevention: हर साल लाखों लोगों की डूबने से जाती है जान, WHO ने बचाव के लिए जारी की 7 नई रणनीतियां

WHO on Drowning Prevention: जब गर्मी का मौसम आता है या छुट्टियों में हम किसी नदी, तालाब या स्विमिंग पूल के किनारे घूमते हैं, तो पानी में छलांग लगाने का मन सभी का करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरा सी लापरवाही में हंसी-खुशी का यह माहौल पलभर में मातम में बदल जाता है? दुनिया भर में हर साल डूबने की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इनमें से ज्यादातर मासूम बच्चे होते हैं जो अपनी समझ की कमी या बड़ों की अनदेखी की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर हम अपने आसपास कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें और सही तरीके अपनाएं, तो इन हादसों को लगभग पूरी तरह से रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि WHO की वे कौन सी 7 आसान बातें हैं जो किसी की अनमोल जिंदगी बचा सकती हैं।