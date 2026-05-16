खाने में ज्यादा नमक छीन सकता है फिटनेस! WHO ने जारी की नई गाइडलाइन

WHO Shake the Salt Habit: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नमक खाने को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने बताया है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं, जो सीधे हमारे दिल और किडनी पर हमला कर रहा है। इसे रोकने के लिए WHO ने Shake the Salt Habit नाम का एक नया प्लान बनाया है ताकि लोगों को इससे होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। आइए जानते हैं कि क्या है ये गाइडलाइन।