खाने में ज्यादा नमक छीन सकता है फिटनेस! WHO ने जारी की नई गाइडलाइन

महिला नमक डालते हुए- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- gemini)
WHO Shake the Salt Habit: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नमक खाने को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने बताया है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं, जो सीधे हमारे दिल और किडनी पर हमला कर रहा है। इसे रोकने के लिए WHO ने Shake the Salt Habit नाम का एक नया प्लान बनाया है ताकि लोगों को इससे होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। आइए जानते हैं कि क्या है ये गाइडलाइन।
WHO की न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी विभाग की निदेशक Dr Luz Maria De Regil का कहना है कि ज्यादा नमक सेवन हर साल लगभग 17 लाख मौतों की वजह बन रहा है।
WHO ने नमक कम करने के लिए पांच सूत्रीय SHAKE पैकेज तैयार किया है, जिसे हर देश को अपनाना चाहिए:
WHO ने पहले भी नमक को लेकर नियम बनाए थे, लेकिन उनमें इतना सख्त रुख नहीं था। पुरानी गाइडलाइन में नमक कम करने के साथ-साथ पोटेशियम वाले खाने को बढ़ाने की सलाह दी गई थी ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे।
2013 में दुनिया भर के देशों ने मिलकर यह लक्ष्य रखा था कि 2025 तक नमक के इस्तेमाल में 30% की कमी लाई जाएगी। लेकिन तब सारा जोर सिर्फ इस बात पर था कि लोग खुद नमक कम खाएं। तब कंपनियों और खाने-पीने के बाजार पर कोई खास नियम नहीं थे। नई गाइडलाइन में सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि इंडस्ट्री (कंपनियों) को लपेटे में लिया गया है।
पुरानी गाइडलाइन के मुकाबले अब ये नियम और कड़े कर दिए गए हैं ताकि दुनिया भर में नमक के इस्तेमाल को 2030 तक 30% तक कम किया जा सके। WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के अनुसार, एक वयस्क व्यक्ति को पूरे दिन में 5 ग्राम यानि एक छोटे चम्मच से भी कम नमक खाना चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा में सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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