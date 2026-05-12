खाने में ऊपर से नमक लेना क्यों है सेहत के लिए नुकसानदेह? डॉक्टर से समझिए

जब शरीर में ज्यादा सोडियम पहुंचता है, तो शरीर पानी रोकने लगता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर धमनियां सख्त होने लगती हैं और दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं। यही वजह है कि ज्यादा नमक हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है।