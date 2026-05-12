फिट शरीर के बावजूद क्यों बढ़ रहा है दिल की बीमारी का खतरा? एक्सपर्ट्स से जानिए वो 5 बड़ी वजहें

Heart Attack in Young Age: आज के समय में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो व्यक्ति फिट दिखता है, रोज जिम जाता है, दौड़ लगाता है और बाहर से बिल्कुल हेल्दी नजर आता है, उसे दिल की बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। कम उम्र के कई फिट और एक्टिव लोगों में भी अचानक हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं।