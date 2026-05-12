नाक वाला स्प्रे भी फ्लू रोकने में हो सकता है मददगार, नई स्टडी में हुआ खुलासा

Nasal Spray Flu Vaccine: बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना और उन्हें सुई लगवाना किसी जंग से कम नहीं होता। सुई देख कर ही बच्चे रोने लगते हैं। हाल ही में Murdoch Children’s Research Institute की एक रिसर्च में फ्लू नेजल स्प्रे सामने आई है जो बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कि ये नेजल स्प्रे कैसे काम करती है? क्या है ये नई स्टडी और क्या ये इंजेक्शन से बेहतर है?