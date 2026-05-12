12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

नाक वाला स्प्रे भी फ्लू रोकने में हो सकता है मददगार, नई स्टडी में हुआ खुलासा

Nasal Spray Flu Vaccine: ऑस्ट्रेलिया में SNIFFLES नाम से एक नई स्टडी शुरू हुई है, इसमें बच्चों को इंजेक्शन की जगह एक Nasal Spray (नाक में डालने वाला स्प्रे) दिया जा रहा है। मकसद यह देखना है कि क्या यह स्प्रे सुई वाले इंजेक्शन जितना ही असरदार है और क्या इससे बच्चों का वैक्सीनेशन आसान हो जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

May 12, 2026

Nasal Spray Flu Vaccine, SNIFFLES Study Australia, FluMist for Children,

Nasal Spray Flu Vaccine (Image- gemini)

Nasal Spray Flu Vaccine: बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना और उन्हें सुई लगवाना किसी जंग से कम नहीं होता। सुई देख कर ही बच्चे रोने लगते हैं। हाल ही में Murdoch Children’s Research Institute की एक रिसर्च में फ्लू नेजल स्प्रे सामने आई है जो बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कि ये नेजल स्प्रे कैसे काम करती है? क्या है ये नई स्टडी और क्या ये इंजेक्शन से बेहतर है?

क्या है ये नेजल स्प्रे? (The Painless Option)

नाक से दी जाने वाली यह वैक्सीन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में लंबे समय से उपयोग में है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में फ्लूमिस्ट के नाम से इसका परीक्षण किया जा रहा है। इसमें बच्चों को सुई चुभाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दवा को सीधे नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है।

SNIFFLES स्टडी क्यों है ये इतनी खास?

विक्टोरिया (ऑस्ट्रेलिया) में 2 से 9 साल के बच्चों पर यह रिसर्च हो रही है। इसमें डॉक्टर यह चेक कर रहे हैं कि क्या नाक वाला स्प्रे इंजेक्शन जितना ही बच्चों को सुरक्षा देता है? बच्चों का इम्यून सिस्टम इस स्प्रे पर कैसे रियेक्ट करता है? इसके रिजल्ट्स से WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) को भी मदद मिलेगी ताकि वो दुनिया भर के लिए बेहतर फ्लू वैक्सीन बना सकें।

कैसे काम करता है ये स्प्रे?

यह स्प्रे सीधे नाक की परत पर एक सुरक्षा कवच बनाता है। इसका फायदा यह है कि यह वायरस को शरीर के अंदर घुसने से पहले ही रोकने की कोशिश करता है, जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है।

सुई vs स्प्रे: कौन सा बेहतर है?

सुई में दर्द और डर होता है, जबकि स्प्रे एकदम पेनलेस (बिना दर्द वाला) है। स्प्रे वहीं असर करता है जहां फ्लू सबसे पहले हमला करता है यानी हमारी नाक और गले में। दोनों के साइड इफेक्ट्स बहुत हल्के होते हैं, जैसे नाक बहना या हल्का सिर दर्द।

क्या हर बच्चा इसे ले सकता है?

ज्यादातर 2 साल से बड़े बच्चों के लिए यह सुरक्षित है। लेकिन अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा अस्थमा है या उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, तो उन्हें नेजल स्प्रे की जगह डॉक्टर से सलाह लेकर इंजेक्शन ही लगवाना चाहिए।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

सर्जरी के बिना दिमाग को मिलेगा नया ‘स्पार्क’, भारतीय मूल के प्रोफेसर ने हासिल कि ऐतिहासिक उपलब्धि
समाचार
Scientist developed nasal spray to boost memory

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

12 May 2026 10:49 am

Hindi News / Health / नाक वाला स्प्रे भी फ्लू रोकने में हो सकता है मददगार, नई स्टडी में हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Blood Sugar लेवल 126 के पार, फिर भी डॉक्टर ने कहा डायबिटीज नहीं है? जानें क्या है इसकी वजह

Fasting Blood Sugar 126, Normal Sugar Level Range, Diabetes Diagnosis Guide,
स्वास्थ्य

पुराने दर्द से नहीं मिल रही राहत? कहीं इसकी वजह अनकंट्रोल्ड ADHD तो नहीं? जानिए क्या कहती है नई मेडिकल रिपोर्ट

Anxiety and Chronic Pain
स्वास्थ्य

क्या है वैली फीवर? जिससे भारतीय टेक एक्सपर्ट की हुई मौत, जानें इस फंगल इंफेक्शन के लक्षण

Valley Fever Symptoms
स्वास्थ्य

पुरुषों में बांझपन का बढ़ता खतरा, लाइफस्टाइल की ये 5 आदतें बन रही हैं बड़ी वजह, रिसर्च में खुलासा

Male Infertility Risk Factors
स्वास्थ्य

Brain Tumor and Testosterone: टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में ब्रेनट्यूमर के विकास को रोक सकता है- रिसर्च

Brain tumor research, Testosterone and brain cancer, Glioblastoma treatment,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.