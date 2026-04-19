सर्जरी के बिना दिमाग को मिलेगा नया ‘स्पार्क’, भारतीय मूल के प्रोफेसर ने हासिल कि ऐतिहासिक उपलब्धि

भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर अशोक शेट्टी के नेतृत्व में टेक्सास A एंड M यूनिवर्सिटी की टीम ने मस्तिष्क के लिए खास नेजल स्प्रे विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर किए गए परीक्षण में पाया कि इसकी सिर्फ 2 डोज से ही पुरानी सूजन में तेज गिरावट आई। यह खोज डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसे रोगों के इलाज को नई दिशा दे सकती है, हालांकि इंसानों पर परीक्षण अभी बाकी है।