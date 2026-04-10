Salt Side Effects: रोज ज्यादा नमक खा रहे हैं? शरीर पर पड़ सकते हैं ये गंभीर असर, ऐसे करें कंट्रोल

National Health Service के अनुसार, 11 साल से ऊपर के लोगों को रोज 6 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। वहीं World Health Organization का कहना है कि 5 ग्राम तक नमक लेना बेहतर है। लेकिन भारत में लोग औसतन 10-11 ग्राम नमक रोज खा रहे हैं, जो जरूरत से काफी ज्यादा है।