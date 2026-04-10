Digestion Improve Tips: लंच के बाद गैस और भारीपन? सौंफ, अजवाइन और जीरा का ऐसे करें सेवन, मिल सकता है तुरंत आराम

अगर आपको बार-बार एसिडिटी, पेट दर्द, GERD या कोई पुरानी पेट की बीमारी है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। गर्भवती महिलाओं को भी बिना पूछे यह आदत नहीं अपनानी चाहिए। डॉ. वत्स्या कहते हैं कि रोज लंच के बाद थोड़ी मात्रा में ये 3 बीज खाना पाचन को बेहतर बना सकता है। यह छोटा-सा घरेलू उपाय गैस, भारीपन और एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।