Toilet में ज्यादा देर बैठने की आदत बढ़ा सकती है Piles का खतरा, डॉक्टर ने बताया कितना समय है सुरक्षित

Toilet Sitting Time: आजकल कई लोगों की आदत बन चुकी है कि वे शौचालय में जरूरत से ज्यादा समय बिताते हैं। कुछ लोग वहां बैठकर मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या वीडियो देखने लगते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि यह आराम करने या खुद के लिए वक्त बिताने का आसान तरीका है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक यह आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। एमडी फिजिशियन संदीप जोशी के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति रोजाना शौचालय में 10 से 15 मिनट से ज्यादा समय बिताता है, तो इससे बवासीर (Piles) का खतरा बढ़ सकता है।